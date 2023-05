Después del duro trago que supuso la eliminación del play off ante el Racing Vilalbés, al Arosa no le queda otra que regresar a la realidad y preparar la próxima campaña, una temporada en la que el equipo partirá con el objetivo, una vez más, de regresar a la 2ª RFEF. Todavía es muy temprano y la directiva deberá analizar muchos factores, pero el presidente de la entidad, Manolo Abalo, es un firme partidario de la continuidad al frente del proyecto de Luis Míguez, “Luisito”. Abalo todavía siente en sus mejillas la quemazón de las lágrimas que derramó, junto a muchos aficionados y jugadores, por no haber conseguido el objetivo, pero hay que darle una vuelta a todo “.

Abalo reconoce que en estas semanas deberán convocarse unas elecciones a la presidencia y, a pesar de estar muy cansado, se está encontrando con mucha gente que le pide que continúe pese a la necesidad “de un relevo o de más ayuda, porque los años no pasan en balde”. Mientras se prepara la campaña electoral, el club no va a esperar ya que “tenemos que cerrar al entrenador y hablar con jugadores” y es ahí donde el presidente arlequinado se moja y considera que la continuidad de Luisito sería la primera opción. Abalo reconoce que “era un equipo nuevo y le costó conjuntarse” pero en esta segunda temporada el equipo podrá luchar por el ascenso directo, otra vez. A ello se suma que el técnico conoce en profundidad la casa arlequinada. Eso si, en esta ocasión se barajaría la contratación de un director deportivo y en esa posición suena mucho el nombre del vilagarciano Dani Abalo, que se ha vinculado al club recientemente. De todas formas, todo son todavía especulaciones ya que las negociaciones estarían en un nivel demasiado incipiente. Los arlequinados todavía continúan digiriendo lo ocurrido el pasado sábado en A Lomba, donde el equipo se encontró con un rival que se puso por delante nada más comenzar el encuentro y que supo aprovechar un robo de balón para anotar el segundo. Gran parte de la afición sigue teniendo en mente ese cabezazo de Sylla en el que Santomé voló para evitar una igualada que enviaría el encuentro a la prórroga. El presidente del Arosa junto al histórico jugador del club Fernando Lezcano, participaron ayer en un evento social en representación del club. Asistieron ayer a la comida de celebración de los 96 años de Ramiro Carregal, socio de honor del club y colaborador del torneo Internacional Cidade de Vilagarcía. Ambos le entregaron al presidente de Frinsa una camiseta arlequinada con su nombre y el dorsal 96 para felicitarlo y agradecerle todo el apoyo que presta a la entidad y, sobre todo, al evento internacional que se celebra en Vilagarcía en apenas dos semanas. En ese torneo participarán las mejores canteras del continente. Carregal es una persona muy apreciada en el club arlequinado por la implicación que ha mantenido siempre con el club.