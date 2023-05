Duro golpe el que se llevó ayer el Arosa, un golpe del que va a costar recuperarse. Los arlequinados fueron siempre a remolque en el marcador, jugando a lo que quiso el Vilalbés, salvo en los 15 últimos minutos de la primera mitad y en el inicio de la segunda. Al equipo de Luisito le costó mucho superar la tupida defensa visitante y, cuando lo hizo, se encontró con un Santomé soberbio que, incluso en el gol, mostró su calidad como portero. La derrota es un duro golpe no solo para el equipo, sino para las más de 3.500 personas que acudieron ayer a animar a los arlequinados, que tendrán que aguardar, al menos, un año más, para vivir un nuevo ascenso.

Apenas habían transcurrido tres minutos de juego, tres minutos en los que no había ocurrido gran cosa, más allá de la enorme animación que presentaban las gradas. En ese minuto llegó un jarro de agua fría para la mayor parte de las 4.000 personas que había en la grada, un saque de banda mal defendido, una internada por la banda derecha, un centro al área que es mal despejado y el balón le cae en el pie derecho a Pablo Rey que, con una volea sutil superó por arriba a Manu Táboas.

El Vilalbés dinamitaba así las costuras de un Arosa que no encajó nada bien el tanto ante un rival que maneja muy bien los tiempos cuando se pone por delante. Los visitantes plantearon un partido en el que cedieron el balón al Arosa, mientras aguardaban un error que le permitiese lanzar a Marcos Álvarez y Álex Pérez o aprovechar la envergadura de Cuadrado, que causaban mucho daño en la defensa de tres centrales planteada por Luisito.

El nerviosismo cundía en los jugadores del Arosa, que se precipitaban en muchas opciones, especialmente en aquellas en las que se pisaba área. En defensa, Cuadrado provocaba segundas jugadas que estuvieron cerca de concretar el segundo tanto, como ocurrió en una acción de Álex Pérez que fue anulada por un fuera de juego al límite.

La primera ocasión clara local no llegaría hasta el minuto 17, en una acción de Brais Pedreira, cuyo centro desde la derecha no acertó a ser bien rematado por Borja Míguez. Al Arosa le costaba salir con el balón. El Vilalbés le obligaba a tocar entre los centrales y cortaba todos los pases interiores y cerraba bien las bandas, bloqueando a los de Luisito, que no se encontraban nada cómodos.

Luisito no lo veía nada claro y en el minuto 29, el técnico arlequinado decidió mejorar la salida del balón, sacó a Figueroa, metió a Sandá al campo y retrasó al centro de la defensa a Brais Vidal. El equipo mejoró y llegó el primer disparo a puerta con cierto peligro, en un disparo lejano de Iñaki en el que Santomé tuvo que atrapar en dos tiempos a causa del bote del balón.

El juego era lento y el tiempo transcurría en favor de los intereses del Vilalbés ya que apenas pasaban cosas cerca de las áreas. Con el partido muy trabado en el centro del campo y con Luisito desesperado en banda llegó una falta lateral que Brais Pedreira ejecutó al corazón del área, donde Sylla cabeceó a la red. El público estalló de gozo, pero el colegiado lo anuló por fuera de juego antes de decretar el camino a vestuarios.

El Arosa regresó al campo mucho más dinámico y puso cerco al área del Racing Vilalbés. En una de esas acciones, el Arosa reclamó un penalti de Buyo sobre Sylla que el árbitro no señaló. El acoso local estuvo cerca de encontrar su premio en el minuto 49. Un centro de Julio Rey fue rematado por Brais Pedreira y Santomé despejó con el pie cuando se cantaba gol en la grada.

Los locales buscaban hacer daño por las bandas, con centros laterales que buscaban a Borja y Sylla, pero sin resultado. Santomé se mostraba muy seguro en las acciones a balón parado, incluso en un disparo a quemarropa de Martín Sánchez que atrapó. El tanto no llegaba hasta que en el minuto 61 Iñaki ejecutó un saque de esquina al corazón del área, Pacheco remató pero se encontró con un auténtico paradón de Santomé. Sin embargo, el balón quedó suelto en el área y Pacheco consiguió adelantarse a su marcador para enviarla al fondo de la red. El empate hacía justicia a lo visto durante la segunda mitad, donde el Arosa había dominado el partido y encerrado en su área al Vilalbés. Pudo el Vilalbés ponerse d enuevo por delante tan solo dos minutos después, en un centro desde la izquierda de Marcos Álvarez que José Varela, totalmente solo ante Manu Táboas, envió a las nubes. Mientras Santomé desviaba a córner un centro chut de Iñaki.

El Arosa seguía buscando un gol que le permitiese cerrar el encuentro ante un Vilalbés que se mantenía buscando una contra definitiva. Y la encontró. Marcos Álvarez robó un balón, condujo hasta las proximidades del área, donde vio el desmarque de ruptura de José Varela y filtró un pase majestuoso por entre los centrales que dejó al lucense solo ante Manu Táboas, al que superó con un disparo sutil. El 1-2 volvía a dejar tocado al Arosa.

Luisito se lanzó a por el encuentro con todo lo que tenía en el banquillo pero el Arosa estaba muy tocado y no conseguía generar ocasiones claras ante Santomé mientras el Vilalbés llegaba mucho más entero al final del encuentro, con un José Varela creando muchos problemas a la defensa local. Pese a ello, el Arosa tuvo la ocasión de igualar la contienda. Era el minuto 93, el último que había otorgado el árbitro. Brais Pereira ejecutó una falta lateral al corazón del área, donde surgió Sylla para cabecear de forma inapelable. El balón parecía que volaba hacia el fondo de la portería, pero Santomé volvió a sacar una mano increíble que evitó el tanto justo antes de que el árbitro decretase el final del partido.

Luisito: “Solo me queda felicitar al Vilalbés”

Desolado y muy triste, así compareció Luis Míguez “Luisito” en la rueda d eprensa posterior al partido contra el Racing Vilalbés. El técnico arlequinado lo primero que dijo fue que “solo me queda felicitar al Racing Vilalbés, tuvo tres ocasioens y metió dos, a lo que se sumó que su portero estuvo inmenso”. El técnico arlequinado también quiso destacar el trabajo de sus pupilos, no solo durante el encuentro de ayer, sino durante toda la campaña. “Son el mejor grupo humano que entrené en todos los años que llevo como entrenador, ya podían ser mejores o peores, pero su entrega era incuestionable”, explicó, antes de reconocer que el resultado “me duele sobre todo por la afición, por el presidente y por su mujer, por todos ellos quería ascender”. El técnico arlequinado también dejó algún comentario sobre los arbitrajes que ha sufrido el equipo durante la campaña comn un “si digo lo que pienso voy a reventar, pero si analizas desde el primer día al último...” Por último descartó hablar sobre su continuidad en el equipo arlequinado e insistió en que “a estos jugadores no se les puede poner un solo pero”.