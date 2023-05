El Arosa afronta esta tarde (A Lomba, 17.00 horas), un partido crucial para regresar a la 2ª RFEF, un encuentro en el que va a contar con el apoyo de toda su afición, que tiene previsto llenar a reventar el campo de A Lomba. El resultado del partido de ida, donde Arosa y Vilalbés empataron a un tanto, deja la eliminatoria totalmente abierta, tan solo con una ligera ventaja para los locales, al ser el equipo que finalizó la liga regular en mejor posición. El equipo que logre la clasificación tendrá que encontrar rival en una escuadra de otro grupo de Tercera División, también clasificada tras dos duros play off.

El técnico de los arlequinados, curtido ya en muchas batallas similares como la que se va a vivir esta tarde, reconoce que no van a tener un encuentro fácil ante un rival que “es muy bueno, y que nos va a poner las cosas muy difíciles”. El técnico arlequinado asegura que “tenemos que jugar como si nos fuese la vida en ello, al 200%, porque si no lo hacemos así, no tenemos nada que hacer, porque ellos son un equipo muy bueno, que saben mantener los tiempos de cada partido”.

El equipo de Vilalba “son una escuadra veterana que saben de que va esto y van a dar un buen nivel, por eso tenemos que contrarrestarlos”.

Luisito reconoce tener una ligera ventaja sobre sus rivales gracias a haber conseguido finalizar la liga regular por delante, pero “no podemos salir a empatar, yo por lo menos no sé hacerlo, no entiendo el fútbol si no es saliendo a ganar que es lo que vamos a hacer”.

Una de las cuestiones que juega a favor de los arlequinados es el ambiente que se va a vivir en A Lomba. Desde una hora antes del partido, las peñas de Vilagarcía van a estar animando al equipo en la grada y dispuestas a llevar a los jugadores en volandas para conseguir la clasificación para el último duelo del play off. “Insiste Luisito en que “el equipo está muy concienciado en todo lo que tiene que hacer, sabemos que será difícil, pero si estamos bien con balón, tenemos mucho camino andado”. En lo que respecta al rival, el equipo lucense “no tiene problema en renunciar al balón y se encuentran muy cómodos en ese juego porque sus jugadores saben perfectamente todo lo que tienen que hacer”.

Luisito va a disponer de casi todos sus jugadores para afrontar el encuentro ante el Vilalbés. Tan solo tiene la baja de Nacho Carús, lesionado desde el final de temporada y ser operado en el hombro. A esa baja se une la duda de Brais Pedreira, que durante toda la semana no pudo entrenar en condiciones por una enfermedad. El técnico ha citado a todos los jugadores en A Lomba, donde tomará una decisión sobre el equipo que se plantará sobre el césped buscando la última eliminatoria del play off de ascenso.

Los que no van a faltar son los aficionados. El club continuó ayer con la campaña para llenar A Lomba instalando una carpa en la plaza de Galicia, donde participaron varios jugadores. Además, durante toda la semana, los jugadores han estado realizando visitas a los colegios y regalando entradas para que el campo vilagarciano presente una imagen espectacular.