A Lomba dictará sentencia tras el empate entre Arosa y Rácing Vilalbés en feudo lucense. El sábado ambos contendientes dirimirán, sin opción de demora, quien pasa a la última eliminatoria por el ascenso a 2ª RFEF contra un equipo de cualquier otro punto de España.

Una de las voces autorizadas a la hora de analizar cómo se presenta el partido de vuelta es la de Pablo Rey. Su experiencia en categorías superiores y fases de ascenso es la mayor de todos los protagonistas de la eliminatoria. Acerca de qué partido espera el ferrolano considera que “creo que será un poco como los tres que llevamos jugados. Partidos superigualados y en todos hemos marcado los dos equipos cuando los de play off suelen ser más cerrados. A nosotros no nos vale con empatar, pero no hay que volverse locos porque los partidos son muy largos”.

Ni siquiera el hecho de que los de Vilalba tengan que ganar para pasar la eliminatoria hace ver al mediapunta que su equipo tenga que salir a tumba abierta. “Está claro que empatar no nos llega, pero también sabemos el equipo al que nos estamos enfrentando y la eliminatoria está abierta. Primero tenemos que saber neutralizar al Arosa”.

El hecho de jugar en A Lomba tampoco lo considera determinante para el desenlace de la eliminatoria. Expresa Rey que la experiencia “me dice que el hándicap es que jugar delante de tu afición es un arma de doble filo. Jugando fuera con el factor ambiente en contra me gusta más. Hay que ir viendo un poco como va el partido. Tenemos que tener claro el plan”.

Una de las principales bazas del Rácing Villalbés hacia la portería de Manu Táboas es precisamente el balón parado en las botas del que es histórico jugador del Rácing de Ferrol. En este sentido sostiene que “la verdad es que uno de los problemas de la segunda vuelta es que éramos una plantilla corta. Y nos faltaron en muchos partidos efectivos para llevar el peso de los partidos, pero hemos demostrado durante el año que sabemos llegar combinando. Tenemos jugadores para muchos registros, pero el balón parado está claro que es una baza como lo es para el Arosa también”.

Apela también el talentoso futbolista al precedente de la victoria lograda en Bouzas. “Teníamos el factor ambiente en contra frente a un rival de los mejores de la categoría, en un campo muy difícil y fuimos capaces de ganar 0-2 después de perder en casa”.

Pablo Rey ya estuvo sobre el césped de A Lomba vistiendo la camiseta del Somozas en el partido que decidió el ascenso a 2ª RFEF hace dos años. Apunta que “el Arosa es un equipo que me cae bien. Equipos con un campo así y esa afición son los que tienen que ir hacia arriba porque a todos nos gusta jugar en campos como A Lomba. Ánimo de revancha no tengo ninguno, pero sí la responsabilidad de rendir en el campo porque el Villalbés también se merece lo mejor”.

De lo que tampoco le cabe duda al ferrolano es que el Arosa “es un equipo muy completo, gente atrás con experiencia que sabe jugar este tipo de partidos. En el medio gente con calidad y criterio, tienen gol. Si estuvo peleando con el Fabril hasta el final es porque sabe manejar muchas cosas”.