Cando te enfrontas a un reto moi grande, e tamén a outras dificultades que non entraban no guión, hai que estar feito dunha pasta moi especial para non rendirse. Unha absoluta alegoría á afouteza foi a que tivo como protagonista a pasada fin de semana a Manuel Piñeiro Fiel nun escenario tan tremendamente difícil como é o Campionato de España de longas distancias.

Apenas sete días despois de competir no Nacional de trail no monte navarro de Lerín, onde percorreu mais de 28 kilómetros, o súper atleta de Tremoedo estivo hai escasos días en Girona para, na exclusiva categoría de élite, completar un Ironman. Trátase dun triatlón límite no que hai que nadar 3,8 kilómetros, pedalear 180 e, para rematar, correr unha maratón de 42,2 kilómetros. Un reto o alcance de moi poucos seres humanos.

Manuel Piñeiro non so tivo o mérito de chegar a cruzar á liña de meta, senón tamén que acadou ser o primeiro galego en chegar sendo o mellor clasificado do Clube Triatlón Rías Baixas de Pontevedra, é dicir, parte capital no quinto posto final na clasificación de clubes. Pero se esas fazañas son de un importante valor, a plusvalía entra de súpeto nada máis coñecer as circunstancias nas que completou a natación, o ciclismo e a carreira logo de 10 horas, 27 minutos e 56 segundos.

Todo ía segundo o previsto cando, xa sobre a bicicleta, todo entrou nunha especie de caos que fixo virar os acontecementos. Sucedeu cando, seguindo as motos que marcaban o percorrido, trabucáronse no trazado e moitos dos partipantes, entre eles Manuel Piñeiro, víronse fora do circuito, parados e tendo que facer kilómetros de máis para volver ao curso correcto da proba. E todo iso coa ameaza do fóra de control por chegar á meta con un 20% máis da marca que fixera o primeiro clasificado. “Foi un erro meu porque debería saber cal era o trazado, pero fieime dos que ían diante. Estivemos parados un bo cacho e, ainda por riba, tiven que facer oito kilómetros máis e co que xa me costa a min a bici. Tiven que meter unha intensidade enorme pola ameaza de quedar fóra de control”.

E por se fora pouco, 20 kilómetros despois, a chuvia puxo da súa parte para que o vilanovés golpeara no chan por unha caída nunha curva. “Ainda quedaban 120 kilómetros na bicicleta. Estaba magullado e co manillar torcido e reparei como puiden unha pastilla do freno que estaba metida na roda. Coa adrenalina a tope fun capaz de movela sen rompela, pero foi unha odisea. Non podía ir a tope e non podía cambiar como me gostaría. Estaba deseando chegar á carreira a pe”.

Xa no maratón, Manuel Piñeiro botou o resto para terminar no posto vixésimo de entre máis de 40 participantes élite na súa primeira presenza nun nivel tan alto. Non só completou unha proba tan dura, senón que tamén loitou contra os elementos. Increíble, pero certo. Soamente posible para moi poucos.

A recuperar das feridas coa vista posta en Manchester

A prioridade agora de Manuel Piñeiro Fiel é a de recuperarse das feridas e magulladoras, aparte da paliza física sufrida. “Teño un rascazo considerable nunha perna e tamén doeme un hombro moitísimo da caída. Voume tomar uns días de recuperación antes de pensar en voltar a entrenar”.

E que por se fora pouco o esforzo acumulado tras competir en sete días cos mellores de España en trail e ironman, o próximo reto do atleta vilanovés será, en apenas 10 días, competir en Manchester no Mundial de hyrox na categoría popular. Toda unha demostración de fortaleza que supera os límites da inmensa maioría dos mortais.