El Campeonato de España de milla en ruta, celebrado en Santander, tuvo como uno de sus protagonistas destacados a Pablo Otero. El corredor de A Illa, que participaba por primera vez en una prueba de este nivel, finalizó en la quinta posición quedándose a solo medio segundo de la medalla de bronce.

Un sabor agridulce que no empaña el mérito de una progresión más que destacada reflejada en la posición final. Y es que sobre las calles de la capital cántabra se reunió a las 14 mejores marcas del país, trece de ellas por encima de la que presentaba el atleta de la Gimnástica de Pontevedra.

En juego, además de la corona nacional, también había dos plazas para el Mundial de la distancia que tendrá lugar en Riga (Letonia) en septiembre, premio del que también, y contra todo pronóstico, se quedó muy cerca Pablo Otero. “Es una distancia en la que me desenvuelvo muy bien, pero no esperaba poder terminar tan arriba. La verdad es que es una satisfacción muy grande el competir así, aunque te queda el regusto un poco amargo de quedarte tan cerca del podio”.

Acerca del desarrollo de la milla santanderina, el arousán de 24 años cuenta que “la carrera salió rápida y decidí situarme en la cola esperando guardar fuerzas. Era la peor marca de todos los corredores y quise ser un poco reservón hasta la última vuelta”.

En la cuarta y última vuelta, el de A Illa decidió cambiar el ritmo para ir superando a rivales con una zancada potente hasta llegar a la quinta plaza. Considera que “siempre me quedará la duda de saber qué hubiera pasado de haber arrancado antes, pero me quedo con la sensación de verme competitivo entre corredores de nivel internacional. Para mí es una motivación que me vendrá muy bien”.

Estudiante en Santander del Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Pablo Otero compagina sus obligaciones académicas con el entrenamiento a las órdenes de Raúl Gutiérrez. “No es cuestión de priorizar nada, solo de organización. Le dedico cerca de 3 horas al día a entrenar y me queda mucho tiempo para estudiar. Estoy en mi tercer año de carrera y quiero terminar el próximo año”, señala el atleta.

Por delante quedan ahora tres meses para prepararse para el Campeonato de España de 1.500 que será en Torrent (Valencia), “tengo que mejorar mi marca, pero es el objetivo más importante de este año y voy a pelearlo a tope”.