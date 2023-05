El Arosa saca un empate de Vilalba que tendrá que hacer bueno en A Lomba (1-1)

El mensaje de Luisito en el once inicial era claramente el de buscar la portería rival. Por ello decidió repetir el equipo que tan buenas sensaciones dejó el domingo pasado. Incluso calcó el dibujo trazado con tres centrales y dos carrileros en el que los vilagarcianos parecen manejarse más cómodamente.

Después de la toma de contacto inicial, los de Simón Lamas mostraron su declaración de intenciones en las acciones a balón parado. El guante en la bota de Pablo Rey era la mayor amenaza y el origen de un córner que José Varela no pudo rematar en el segundo palo como primer aviso.

El Arosa tenía muy reciente la derrota en liga en el mismo escenario y supo cortocircuitar la fluidez del juego ofensivo lucense. Luego, una vez recuperado el balón, tocaba conservarlo con criterio. Así, en la posesión más larga del encuentro de los de Luisito, llegó el 0-1. Fue cuando Iñaki Martínez aceleró la acción en la zona de tres cuartos, para tirar una pared con Borja Míguez y, a continuación, servir un centro desde la derecha en forma de caramelo que Sylla, de cabeza, se encargó de mandar a guardar.

No terminaban de encontrarse los locales e incluso el Arosa pudo hacer el 0-2 en una transición de Julio Rey que derivó en un centro de Borja que Santomé quitó de las botas a Iñaki Martínez para rematar. Incluso, los visitantes reclamaron un penalti por mano clara de Javi Varela a centro de Iñaki.

El Rácing Villalbés mejoró poco a poco y terminó mucho mejor la primera parte, sobre todo tras empatar con un cabezazo de Make a córner servido, como no, por Pablo Rey. El centrocampista local atacó el balón libre de marca para rematar a bocajarro sin apenas tiempo para la reacción de Manu Táboas.

Los espacios para las transiciones del Arosa se volvieron a reducir y el partido fue languideciendo hacia su intermedio sin apenas noticias en ninguna de las dos áreas. Una falta lejana de Pablo Rey que sacó Táboas fue la última acción del primer tiempo, tanto que el colegiado no dejó seguir la acción tras el rechace decretando el camino a vestuarios.

En la segunda parte el guión era el mismo para los dos equipos. La consigna era no perder, pero sobre todo no dar ni una sola concesión al rival. Así, el juego fue discurriendo en medio de una contención generalizada y arriesgando lo mínimo en la elaboración del juego.

Un disparo lejano de Cotilla, que sacó Santomé no sin apuros, fue lo único reseñable en ataque de los vilagarcianos en los segundos 45 minutos. A partir de esa acción llegaron los cambios de jugadores y de posicionamiento, pero la dinámica del juego apenas varió.

La entrada de Javi Sandá y Abel Suárez buscó oxigenar el mediocampo para mantener la intensidad en las disputas, pero sin noticia alguna de cara a la portería del Rácing Villalbés. La sensación era que, al estilo NBA, se estaban disputando los conocidos como “minutos de la basura” donde lo más importante era que no hubiese noticias en el marcador.

En el vértigo de los últimos minutos, los chairegos tuvieron una gran ocasión para desnivelar la balanza. Fue en otra acción de córner servida por Pablo Rey y en la que Joel López se elevó en el segundo palo para cabecear fuerte abajo y encontrarse con una extraordinaria parada de Manu Táboas plena de reflejos.

De ahí al final, un centro de Buyo desde la izquierda que no llegó a Cuadrado y un córner postrero que despejó Táboas coincidiendo con el pitido final que también sirve de inicio para la semana decisiva hacia la consecución del billete a la última ronda por el ascenso a 2ª RFEF.

Racing Vilalbés: 1

Santomé, Diego López, Vérez, Joel, Buyo, Make, Javi Varela (Marcos Álvarez, min. 64), José Varela, Pablo Rey (Rares, min. 88), Álex Pérez (Javi Rey, min. 74) y Santi Gegunde (Cuadrado, min. 74)

Arosa: 1

Manu Táboas, Santi, Pacheco, Martín, Brais Pedreira, Brais Vidal, Cotilla, Julio Rey (Abel Suárez, min. 75), Iñaki (Fajardo, min, 81), Borja (Javi Sandá, min. 75) y Sylla.

Goles: 1-0, min. 15: Sylla; 1-1, min. 32: Make.

Árbitro: García Rey (Ferrol). Amarilla a Javi Varela, Buyo y Cuadrado por los locales y a Santi por el Arosa.

Incidencias: A Magdalena. Mil personas.

Luisito: “No podemos cometer el error que costó caro”

Luisito hizo valoración de lo sucedido en A Magdalena: “Estuvimos en líneas generales bastante bien, sobre todo con balón. Queríamos tenerla para que ellos corrieran y eso lo hicimos muy bien. Nos pusimos por delante, pero fue una pena que en una jugada a balón parado hayamos tirado al traste todo. No podemos cometer ese error garrafal que costó caro”. Añadió que “la eliminatoria está muy abierta. Ahora con el factor campo tenemos ventaja, pero tengo claro que no vamos a salir a empatar en A Lomba porque no es mi estilo”.