A Magdalena espera para el primero de los dos asaltos que dictaminarán quien sigue adelante en la carrera por el ascenso a 2ª RFEF. A las 17.00 horas, Rácing Villalbés y Arosa saltarán al césped en igualdad de condiciones después de una liga en la que los vilagarcianos terminaron dos posiciones por delante de su rival.

A Luisito no le cabe ninguna duda acerca de lo que le espera a los suyos. “Mi plantilla sabe que nos vamos a enfrentar a un equipazo. Hizo una primera campaña impresionante, terminó la primera vuelta por delante nuestra, pero nosotros en la segunda estuvimos muy bien. Es una plantilla con muy buenos futbolistas. Quedaron cuartos, pero siempre pensé que iban a disputar el título de liga con nosotros. Luego quedó muy rezagado, pero ya nos hizo ver hace poco que tiene muy buen equipo, que nos ganó y fue una experiencia que no podemos repetir porque si no apañados vamos”, apunta el técnico.

En el aspecto anímico considera que “vamos con la moral muy alta igual que ellos, que remontaron una eliminatoria que tenían muy complicada. Ganaron a un Bouzas que llevaba 21 partidos sin perder y eso habla del nivel de sus futbolistas. Tenemos que estar al 200% porque tal y como estuvimos en el partido de liga no nos va a llegar. Lo tengo clarísimo”.

Luisito apela a tener las ideas muy claras y a un plan que tiene el objetivo de superar la eliminatoria. A este respecto entiende que “el último partido de liga me valió de mucho. Es una referencia muy buena. Ahora es un partido de 180 minutos que hay que saber jugar. Es un rival muy diferente al Ourense y va a ser una eliminatoria muy dura. Estamos a cuatro partidos de conseguir un objetivo impresionante, pero ahora hay que saber manejar los primeros 90 minutos de un partido que dura 180. Saber utilizar las armas cuando toca”.

Acerca de qué rival espera, el técnico arlequinado señala que “al Villalbés lo espero fortísimo en las transiciones, que te daña cuando te equivocas y, a partir de ahí, te lo hacen pagar muy caro. Trataremos de no repetir los errores de liga porque sería un problema serio”.

Dos autobuses estarán al lado del equipo en Vilalba

Tal y como viene siendo norma habitual en los desplazamientos importantes, la afición del Arosa se desplazará en gran número a Vilalba. Dos autobuses partirán a mediodía de hoy hacia tierras lucenses, curiosamente la mitad de los que se fletaron en la última jornada de liga al mismo escenario. Por aquel entonces, estaba en juego el lograr el ascenso directo y la expectación era incluso mayor.

Desde el Rácing Villalbés también esperan contar con el apoyo de un buen número de seguidores. Su entrenador, Simón Lamas, reconocía que “el pueblo está con el equipo y ya a Bouzas se desplazaron para estar con nosotros”.