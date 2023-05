O impresionante mes de maio que lle queda por diante a Manuel Piñeiro Fiel arrancou a pasada fin de semana nos montes de Lerín, unha localidade navarra na que tivo lugar o Campeonato de España de trail de selecciones autonómicas.

O atleta vilanovés afrontaba a súa primeira cita destas características plenamente ilusionado, pero tamén sendo consciente da dificultade de correr monte a través 27 kilómetros con más de 1.400 metros de desnivel sen apenas experiencia nestas lides.

“O nivel de participación foi altísimo e eu non estou para competir tan arriba. Fun a facer a miña carreira e a desfrutar dunha experiencia moi chula. O meu obxectivo era axudar a Galicia a facelo o mellor posible e iso foi o que fixen. Finalmente quedei como segundo galego e no posto 43 da xeral”, argumentou Piñeiro Fiel.

Do mesmo xeito, acerca do desenrolo da proba, o de Tremoedo destacou que “fun de menos a máis, como esperaba. Sempre me atopo mellor a medida que avanzan as probas e en Lerín non foi unha excepción”. Todo elo despois de completar un tempo de dúas horas, corenta e catro minutos e oito segundos en cruzar a liña de meta.

Á marxe do resultado deportivo, Manuel Piñeiro destacou que “a experiencia foi espectacular. O trato recibido pola Federación Galega e compañeirismo que houbo non me deixan ganas máis que de repetir as veces que faga falta”.

A próxima cita é o Ironman de Girona que forma parte do Campeonato de España de longas distancias. O chamativo é que esa tremenda competición terá lugar o próximo fin de semana con menos de sete días para recuperarse. Pero nin eso bota para atrás o vilanovés, “haberá que ir pouco a pouco na natación, manterse ben na bicicleta e dalo todo na carreira. Son moitas horas de esforzo, pero para iso levo adestrando todo este tempo”.

Unha auténtica demostración de paixón polo deporte que lle levará a partir mañá mesmo para a capital provincial catalana.