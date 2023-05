El Arosa estará en Vilalba como en casa

Sin apenas tiempo para asimilar la fiesta del fútbol gallego que se vivió en la noche del domingo en A Lomba, la afición del Arosa ya está apuntando nuevamente a Vilalba para lucir músculo. Ni siquiera que el partido se vaya a disputar el sábado a las 17.00 horas, coincidiendo con obligaciones laborales de muchos, impedirá que la representación de la hinchada arousana sea lo suficientemente importante.

La intención inicial es la de desplazar dos autobuses a Vilalba, si bien esta cuestión se irá perfilando con el paso de los días en función de la movilización que genere el partido de ida de la eliminatoria. Cabe destacar en este sentido el esfuerzo de la afición que ya acumula varios desplazamientos masivos en el último mes.

En lo estrictamente deportivo, el propio Luisito quiso poner en valor lo que están haciendo sus jugadores esta temporada. El técnico considera que “me gustaría que a los futbolistas se le diera más mérito del que se le está dando. Aquí parece que jugar un play off de ascenso, quedándose a 90 minutos de ser campeones y clasificándose para la Copa del Rey, pues no se le da mérito ninguno. Y eso me duele, no por mí, sino por los futbolistas que para muchos es una experiencia impresionante y están haciendo un campañón. Nos superó en liga el Fabril, pero creo que hay que ser justos y honestos con este equipo que merecen un reconocimiento, independientemente de los resultados”.

Ahora espera un Rácing Villalbés que viene de superar contra todo pronóstico al Rápido de Bouzas remontando en Vigo el 0-1 de desventaja del partido de ida. Además, de la fortaleza que están mostrando los de Simón Lamas en las últimas semanas puede dar buena cuenta el propio Arosa que cayó en A Magdalena en la última jornada de la liga regular.

En esta eliminatoria, a los vilagarcianos le volverá a servir el empate como mejor clasificado en la liga. Una competición en la que los lucenses terminaron en la cuarta plaza con 12 puntos menos que los arlequinados, aunque no se puede obviar el dato del caudal ofensivo de los lucenses.

La vuelta en A Lomba será el sábado 20 a las 17.00 horas

Debido a los requisitos marcados por la parrilla televisiva, el partido de vuelta en A Lomba ante el Rácing Villalbés se disputará el sábado 20 de mayo a las 17.00 horas. La intención del club era la de jugar el propio sábado en un horario más próximo a las 20.00 horas, pero las condiciones del contrato de televisión dejan la elección y los intereses de los clubes en segundo término. Desde el club esperan la comprensión de los socios porque la prioridad de la entidad fue en todo momento jugar en un horario más habitual, pero la coincidencia con las últimas jornadas de categorías superiores redujo al máximo las ventanas de retransmisión.