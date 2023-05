El empate sin goles logrado por el Arosa en su visita a la UD Ourense ha dejado una sensación agridulce entre los miembros de la plantilla. Todos coinciden a la hora de señalar como muy positivo el hecho de no haber encajado en una eliminatoria en la que el desempate les favorece por su mejor clasificación en liga, pero el propósito de enmienda en cuanto al nivel de juego es unánime respecto a la vuelta el próximo domingo en A Lomba.

Uno de los futbolistas arlequinados que disputó los noventa minutos, Sergio Cotilla, considera que “fue el típico partido de play off. Los dos equipos estuvimos con la tensión y la presión de jugarse mucho en un partido. En la primera parte, ellos más acertados en los segundos balones y estuvieron un paso por delante. No encontramos el tiempo ni el espacio en la primera parte para llegar bien a las presiones. En la segunda igualamos todo mucho más”.

Al margen de lo futbolístico, Carlos Pacheco no quiso pasar por alto en su análisis la actuación arbitral destacando que “la entrada a Sylla condicionó todo. Nos lleva pasando partido tras partido. En Vilalba se sacan un penalti de la chistera. En la primera parte hay una mano clara en una disputa con Julio Rey que no pitan, en la segunda parte la entrada de Ramón a Sylla es roja clarísima y hubiese cambiado todo. No me gusta hablar de los árbitros, pero nos están perjudicando”.

En cuanto al juego, el central arlequinado es de los que considera que “en la primera parte no estuvimos bien. No dimos tres pases seguidos para mover al rival y contactar con los puntas. Teníamos muy claro que teníamos que dejar la portería a cero, para dejar la eliminatoria abierta para disputarla en nuestro campo”.

Alassane Sylla reconocía que la entrada le estaba causando molestias en el tobillo, pero entiende que su participación el domingo no correrá riesgo. El delantero senegalés entiende que “el empate está bien para nosotros. Ahora toca prepararlo bien y sacar la eliminatoria adelante delante de nuestra gente”.

Convencidos que en A Lomba será otra cosa

Ahora toca refrendar el domingo en A Lomba (20.45 horas) el pase en la eliminatoria. El ánimo en la plantilla es generalizado al respecto de que el partido de vuelta tendrá un cariz en el juego muy distinto. Sergio Cotilla tiene claro que “en A Lomba va a ser un partido incluso más de play off. Supongo que los sentimientos y el nivel mental va a influir mucho. Quien sepa controlar los momentos y las circunstancias se va a llevar la eliminatoria”.

También Pacheco cree que “el 0-0 es un buen resultado y los que tienen que estar preocupados son ellos, pero sí tenemos que ser más valientes con balón y tenerla. Porque cuando jugamos por dentro hacemos un buen fútbol y debe ser así. Sacarnos los miedos e ir a por ellos para clasificarnos”.

Iñaki Martínez apunta además una clave: “La vuelta hay que afrontarla con la seriedad que tiene. Hay que salir a ganar porque si nos ponemos por delante cambiará todo”. También Brais Pedreira subraya que “está claro que en A Lomba daremos un paso adelante en el sentido de manejar el partido y tener más opciones ofensivas. De nada nos vale intentar ir a por el 0-0”. Y Sylla apunta que “ahora a prepararlo bien y sacar la eliminatoria adelante delante de nuestra gente”.