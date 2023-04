San Pedro vive una cita histórica con la visita del Real Madrid B

Vilalonga vive hoy un día de fiesta. El motivo no es otro que la visita del Real Madrid B a San Pedro (17.00 horas) para medirse al Viajes Interrías en partido de la jornada número 27.

La expectación de la visita del club blanco en partido oficial se ha dejado notar a lo largo de los últimos días. Enrique Rodríguez, presidente del club saliniense, apuntó que “se espera una muy buena entrada porque es una cita histórica para Vilalonga. Desde el club la vamos a disfrutar con la responsabilidad de tratar de puntuar con nuestra necesidad como motivación”.

La reciente victoria en Torrelodones ha aliviado la situación clasificatoria de un Viajes Interrías que está dos puntos por encima de la zona de descenso. A falta de cuatro jornadas, toca seguir peleando y ni siquiera la entidad del Real Madrid B puede amilanar a las jugadoras celestes.

No oculta Luis Treviño que “lo que viene son palabras mayores. Al Real Madrid B no les vale otra cosa que no sea ganar, sobre todo antes de un derbi contra el Atlético de Madrid, y si no ganan aquí sus opciones de ser campeonas pasarían a depender de terceras”.

En lo futbolístico, el entrenador de las de Vilalonga deja claro que “nos medimos a un equipo muy difícil de frenar. Técnicamente son muy buenas en todas las líneas. Asumen riesgos en defensa y arriba son muy verticales. Tienen atacantes de todos los perfiles. Muy fuertes físicamente con jugadoras como Paula Partido o Camacho, entre otras. Tienen a siete campeonas del mundo sub-20 con España y eso da muestra del nivel que vamos a tener enfrente”.

Con todo ello, en el vestuario del Viajes Interrías creen ciegamente en la posibilidad de puntuar. El propio Treviño no duda al afirmar que “en mi cabeza veo todos los días un partido donde ellas van a tener errores. Tenemos que proponer mucho trabajo y vamos a tener nuestras opciones. En la primera vuelta, nos sometieron al principio. Luego nos llegamos a adelantar, nos empataron al final y acabamos avasalladas, pero ahora mismo somos un equipo incómodo para todo el mundo y al que cuesta batirnos”.

Real Madrid B, Europa, Zaragoza y Espanyol B. Esos son los cuatro escollos que le restan por delante al equipo de Vilalonga. “Tenemos un calendario de lo más complicado, pero tenemos que pelear hasta el final. Medirnos a equipos de este nivel es el premio de estar en esta categoría que queremos conservar”.