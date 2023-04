Francisco Vázquez Rogel ha sido expulsado como socio del Arosa por abrumadora unanimidad del cerca de un centenar de socios que acudieron a la asamblea extraordinaria celebrada ayer en el Hotel Castelao.

El registro del nombre y el escudo del club por parte de la sociedad Rogel Capital SLU a espaldas de la entidad, sumadas a las varias demandas judiciales interpuestas por el hasta ayer socio hacia la actual directiva presidida por Manuel Abalo, ha generado un rechazo abrumador hacia el administrador único de la sociedad que realizó el hecho.

La votación a mano alzada realizada reflejó un total de 97 aprobaciones a la salida de la entidad del socio 1.788 sin apoyo alguno a su continuidad, ni siquiera alguna abstención.

Previamente a la decisión mayoritaria de la sociedad arlequinada, se manifestó el proceso que partió desde el desconocimiento absoluto por parte del club del registro en la oficina de patentes y marcas en 2019 de los estandartes de la entidad. El director general Rodrigo Lojo relató el envío de un primer burofax a Francisco Vázquez en el que se le comunicó como falta grave la acción realizada y se le instó a la devolución del nombre y el escudo, propiedades del club, con un plazo de 5 días hábiles.

La respuesta del socio ahora expulsado a esa primera comunicación expuso que “es un grave error al atribuirme la condición de socio de Rogel Capital SLU”. A ello añadió que el Arosa “debe dirigirse a esa entidad, y no a mi persona, para que le cedan los derechos sobre la marca registrada. Las entidades mercantiles tienen personalidad jurídica propia y por eso no se puede atribuirme la acción. En el momento de la inscripción de la marca no existía ningún nombre registrado en esa oficina. Si el Arosa no registró fue porque no lo entendía oportuno”. En esta línea atribuyó a Miguel Salas Martín el efecto del registro en la oficina de marcas y patentes, excluyéndose de tal acción.

Por otro lado, Vázquez Rogel insistia en que “la única causa de mi expulsión del club sería por la comisión de una falta grave. El club no ha aprobado el reglamento disciplinario ni ha previsto como infracción grave la inscripción de la marca y el escudo”. A este respecto pedía a la entidad “el archivamiento de mi expulsión como socio, algo que solo responde a una represalia por haber impugnado judicialmente a los órganos del club”.

El club subrayó el acto “de mala fe” del socio expulsado y demostró con el Boletín Oficial del Registro Mercantil que es el propio Francisco Vázquez el administrador de la Rogel Capital, cuya única socia es la madre de Vázquez Rogel. A ello añadieron desde la mesa presidencial que el expulsado “actuó en beneficio propio y que su actitud sobrepasa la tolerancia”.

Con la presencia de Diego Batalla, representando a la Federación Gallega de Fútbol para mostrar su apoyo al Arosa en la causa, también intervino el abogado especialista en titularidad empresarial y registros, Fernando Vázquez Cueto, para apuntar que “se deben realizar las acciones oportunas para recuperar el escudo y la marca y existen posibilidades importantes de recuperarlo, más en un club como el Arosa con una historia tan arraigada”.

Hasta tres socios intervinieron en el capítulo de ruegos y preguntas para mostrarle la negativa más rotunda a su continuidad en el club. Zurdy Abalo completó una intervención muy aplaudida en la que le subrayó a Vázquez Rogel que “no era una persona arosista y que ha usurpado lo que es de todos los socios del Arosa, club que representa Manuel Abalo elegido democráticamente y no usted. Hace daño continuamente al club y le declararía persona non grata”.

Aprobación a la creación de la Fundación Arosa SC y la ciudad deportiva

Tras el aplauso que siguió al recuento de votos que ratificaba la expulsión del socio que realizó el hecho a espaldas de la entidad, se procedió a aprobar con el mismo resultado favorable de 97 votos a favor por ninguno en contra, de la creación de la Fundación Arosa SC para “promocionar eventos y la práctica del fútbol, así como para devolver a la sociedad lo que nos está dando”.

También se apoyó con la misma unanimidad la creación de una ciudad deportiva tras el acuerdo con la comunidad de montes de Loenzo, gestión en la que se agradeció la gestión del tesorero Manuel Cascallar.