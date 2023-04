El Arosa celebra esta misma tarde una asamblea extraordinaria que tendrá lugar en la sala de reuniones del Hotel Castelao a las 20.00 horas en primera convocatoria y a las 20.30 horas en segunda y última.

El primero de los tres puntos de la orden del día será la de someter a votación la expulsión como socio de Francisco Vázquez Rogel. El motivo de la decisión planteada por la directiva presidida por Manuel Abalo se debe al conocimiento del registro, en la oficina de patentes y marcas, del nombre y el escudo del Arosa a cargo de la sociedad Rogel Capital.

Fue en 2019 cuando la sociedad Rogel Capital inscribió como propio el escudo y el nombre del Arosa sin hacer conocedor al club de tal maniobra. Francisco Vázquez Rogel argumentó que “está todo registrado por una sociedad de la que yo soy administrador”. Acerca de las razones que le llevaron a tomar esta decisión, Vázquez Rogel insiste en que “no fueron con ánimo lucrativo. Registrar el nombre del Arosa a mí me costó dinero y, el que me conozca, sabe que no iba a buscar ningún fin lucrativo con ello”. A este respecto añade que “lo registré para que ningún tercero pudiese hacerlo con fines oscuros y que dañasen al club”.

Otros de los puntos del orden del día serán la creación de una Fundación ligada al club, así como la aprobación de la firma del convenio con la Comunidad de Montes de Loenzo para la cesión de los terrenos para construir una futura ciudad deportiva en Os Estrelos.