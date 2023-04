El ascenso directo del Arosa aún es muy posible. Con hacer un punto más que el Fabril el próximo domingo sería suficiente. Por este motivo, la visita de los de Luisito a Vilalba se convertirá en una peregrinación de aficionados vilagarcianos para alentar a su equipo a la espera de un tropiezo del filial deportivista en su visita al Barco.

Por todo ello, todos los interesados en estar en el campo de A Magdalena disponen de la posibilidad de desplazarse en dos autobuses. El primero saldrá a las 10.30 horas desde A Abadía do Duque con las personas interesadas en ir a comer (por cuenta propia) antes del partido. El segundo saldrá a las 14.15 horas directo al campo de A Magdalena desde el mismo lugar.

El precio es de 5 euros y los menores de 16 años no pagan. El club, A Abadía do Duque y el Café Bar París se hacen cargo de la diferencia entre el precio de cada autobús y lo recaudado. Las personas interesadas pueden apuntarse en A Abadía do Duque, las oficinas del club y en los teléfonos 649 35 94 02 (autobús que sale a las 10.30 horas) y 691 93 28 73 (autobús que sale a las 14.15 horas). Ambos planes de viaje quedan supeditados a contar con un número mínimo de 40 plazas en cada autocar.

Nacho Carús, operado

Tras una desafortunada acción, Nacho Carús tuvo que ser operado ayer en Pontevedra de la rotura de un ligamento de su clavícula. Un paso por el quirófano que le obligará a poner fin a la temporada.

El central argentino asumía ayer con resignación la situación. Un infortunio que llegó cuando empezaba a mostrar su alto nivel como defensor con la camiseta arlequinada, pero que no le impedirá estar en Vilalba animando a sus compañeros en el desenlace de la liga.