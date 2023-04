Cualquiera de las más de 1.500 personas que ayer se acercaron al campo de A Lomba salió de allí con la sensación de haber experimentado un carrusel de emociones, desde la alegría que dio una primera mitad en la que el Arosa fue superior a su rival, hasta la incredulidad en la que derivó por ver como remontaban el encuentro. La fiesta de A Lomba finalizaría con euforia y éxtasis al conseguir el equipo los tres puntos muy importantes con el central Carús lesionado y jugando como delantero para dificultar la salida de balón. Fuera de estas sensaciones, lo cierto es que el Arosa ha conseguido igualar en la cabeza de la tabla al Fabril que, por mejor goal average, se mantiene primero, por lo que se presentará una última jornada de infarto, con el Arosa viajando a Vilalba y el Deportivo B a O Barco.

Intenso, concentrado y con ganas de responder al apoyo que se le brindó desde la grada. Así saltó el Arosa al terreno de juego de una Lomba que ayer mostró sus mejores galas, con un lleno y una afición entregada, como había reclamado Luisito en la previa.

El equipo arlequinado no especuló de inicio ante un rival que tampoco quería ejercer de mera comparsa de la fiesta que se vivía en A Lomba. Los locales asumieron el rol de equipo dominador, con un Somozas que se cerraba muy bien a la espera de aprovechar los espacios o el error en la salida de balón de los centrales. Cerca estuvieron de conseguirlo en alguna ocasión pero, afortunadamente para Manu Táboas, no llegaron a inquietarlo.

La mejor baza del Arosa era la conexión entre Iñaki Martínez y Julio Rey, que causaba mucho daño en la banda izquierda, y esa conexión resultaría clave para abrir el marcador. Martínez robó, lanzó a Rey y este centró al corazón del área, donde obligó al meta Paco a meter una mano para evitar el remate de Sylla. El balón salió hacia los pies de Brais Pedreira, que armó la pierna derecha y soltó un disparo que se coló entre una multitud de piernas para acabar en las mallas. Era el 1-0, un resultado que colocaba al Arosa igualado a puntos con el Fabril en lo más alto de la tabla.

El encuentro siguió por los mismos derroteros, con ambos equipos tratando de imponer su juego y las ocasiones llegaron. Paco evitó el tanto de Iñaki Martínez en un disparo lejano y Quico cabeceó fuera un centro de Álex Cabarcos que era medio gol. El que no fallaría sería Sylla en el minuto 35. El delantero senegalés robó un balón en tres cuarto y lanzó a Brais Pedreira. El lateral centró y un defensa acertó a despejar dejando el balón suelto en la frontal, donde apareció Sylla para colocar el balón ajustado al palo y ampliar la ventaja.

A partir de ahí, el Arosa bajó el ritmo y el Somozas acusó los golpes con un pequeño dominio estéril del balón.

Parecía que nada iba a cambiar en la segunda mitad, sobre todo después de que Abel Suárez, nada más reanudarse el juego estuviese a punto de anotar el tercero. Sin embargo, el Arosa se relajó en exceso, soñando con un gol del Racing Vilalbés en Abegondo que los colocase líderes. Tan solo las arrancadas de Iñaki Martínez, frenado constantemente al límite del reglamento, daban algo de mordiente. El Somozas se fue poco a poco arriba y, en un error en la salida del balón, Óscar Lozano robó, ganó la línea de fondo y su centro atrás fue rematado por Martín Sánchez que, en su intento por despejar el balón, lo acabó introduciendo en la portería de Manu Táboas. El Arosa titubeó con ese tanto y, tras una jugada de Hugo Losada que sacó Paco, se encontraría con un duro mazazo. Un saque de banda acabó en el corazón del área, donde Rubo cuerpeó, pero su disparo se estrelló en un defensa. El rebote acabó a los pies de Óscar Lozano que aprovechó que Manu Táboas ya se había vencido para anotar el empate.

Pese a que las opciones de luchar en la última jornada por el ascenso parecían esfumarse, el Arosa continuó madurando las jugadas, consciente de que llegaría su oportunidad. Y llegó, en el minuto 83, en un centro preciso de Brais Pedreira desde la derecha que Sylla solo tuvo que peinar para colocarla lejos del alcance de Paco. De ahí hasta el final, el Arosa fue superior, gozando de varias ocasiones para el cuarto tanto, que acabaría materializando Fajardo al rematar un centro desde la izquierda de Hugo Losada.

Luisito: “El resultado ha sido justo”

Con tres puntos en el bolsillo e igualado con el Fabril a falta tan solo de una jornada, Luisito se mostraba ayer muy satisfecho con el rendimiento del equipo durante esta temporada. No en vano, el triunfo de ayer, además de acercarle al Deportivo B, permitirá al Arosa jugar una de las eliminatorias de la Copa del Rey ante un rival de entidad treinta años después. Esta competición regresará a Vilagarcía después de tres décadas alejada de ellas”. Luisito reconocía que el encuentro había sido un sube y baja emocional, algo que “yo ya me imaginaba; estuvimos muy bien en la primera mitad, poniéndosenos el partido de cara, por eso no podemos cometer los errores que tuvimos en la segunda”. De todas formas, Luisito considera que “el resultado es justo, porque Paco estuvo soberbio y el equipo demostró que es capaz de levantarse después de sufrir un varapalo tan duro como es que te empaten”.