El Arosa, ante la imposibilidad de fallar

Seis puntos, 180 minutos y el liderato en juego. Así se presentan las dos últimas jornadas de liga en las que se va a decidir el nombre del equipo que ascenderá directo a la 2ª RFEF. El Arosa quiere que ese nombre sea el suyo y hacerse con la primera posición que, en estos momentos, mantiene el Fabril. Para ello necesita hacer un pleno de victorias en estos dos encuentros y aguardar que el filial coruñés falle en alguno de los dos encuentros. El técnico arlequinado, Luis Míguez “Luisito” es consciente de ello y lleva toda la semana insistiendo a sus jugadores sobre la necesidad de sacar los tres puntos ante el Somozas, el próximo rival en liga.

Luisito reconoce que “soy muy exigente y no nos vamos a conformar con ser segundos”. Pase lo que pase, el técnico considera que sus jugadores han realizado una campaña espectacular, y si no falla el Fabril, pues “disfrutaremos de los play off, que también son una competición muy bonita”. En lo que respecta al primer rival al que se medirán los arlequinados, el Somozas, Luisito destaca que se trata de un equipo diseñado para estar arriba “aunque las temporadas no siempre salen como uno las imagina”. El técnico alerta de que el Somozas se está jugando mucho en este partido, ya que todavía tiene opciones de clasificarse para el play off y una derrota “puede acercarle a la zona de descenso, por eso tienen que asegurar la salvación, es lo que tiene una liga tan corta e igualada como la nuestra”.

La clave del encuentro estará en “ser nosotros mismos y hacer todo lo que entrenamos, evitando cometer errores, tenemos que demostrar que se nos va la vida, disputar cada balón como si fuese el último y darle mucha importancia a la pelota”. En principio, el técnico contará con prácticamente toda la plantilla disponible y anuncia que podrá haber algunos cambios con respecto a la alineación del último encuentro.

Espera que su equipo sea el de los primeros 60 minutos de O Couto, donde el Arosa dio un recital y evite “cometer los errores del tramo final” que estuvieron cerca de costarle el triunfo a los vilagarcianos. En Ourense, el equipo estuvo acompañado de un nutrido grupo de aficionados, algo que espera que ocurra en A Lomba a pesar del horario. “Es lo que tienen las últimas jornadas, que se unifica el horario, pero necesitamos a la afición para que nos ayude a dar ese último arreón”, en referencia a las cita de las 12.00 de hoy en A Lomba.