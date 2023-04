El embalse de Trasona se convirtió ayer en el primer filtro para poder llegar a disputar los próximos Juegos Olímpicos de París. Solo los dos primeros clasificados de cada una de las distancias tendrían pase a la Copa del Mundo de Szeged del 10 al 12 de mayo. Allí el mejor barco español acudirá al Mundial de Duisburgo, a celebrarse del 23 al 27 de agosto, cita de la cual saldrán los ocho mejores barcos del mundo para estar el próximo verano en aguas parisinas. El segundo clasificado español en Szeged disputará el Europeo en Cracovia.

La atención de toda la flota arousana estaba puesta en el C-2 500 metros. Allí, los sevillanos Cayetano García y Pablo Martínez se hicieron con la primera posición y, a menos de un segundo, cruzó la línea de meta el barco de Manuel Fontán y Pablo Graña. Un resultado que le permite seguir adelante en la carrera olímpica con la Copa del Mundo como próximo horizonte.

El duelo por la victoria fue intenso entre los representantes del UCAM de Murcia y la canoa de los palistas del Náutico O Muíño y del Rodeira de Cangas. Al final, la diferencia entre el primer y el segundo puesto fue de menos de un segundo. Todo ello en medio de unas condiciones climatológicas muy adversas con viento y lluvia que hacían mucho más complicada la clasificatoria.

No se quedó ahí el buen hacer de la flota arousana en esta distancia olímpica. La tercera posición fue para el barco de Joan Antonio Moreno (Port de Pollença) y Adrián Sieiro, también del Náutico O Muíño ribadumiense y vigentes campeones continentales. Esa tercera posición también supondrá seguir adelante en la carrera olímpica, puesto que Moreno y Sieiro estarán en Szged, pero formando en el C-4 también con Fontán y Graña.

A menos medio segundo de esa tercera posición se quedó el barco de los hermanos grovenses Noel y Diego Domínguez, un resultado en el que la gripe del segundo mermó considerablemente sus posibilidades de estar en el podio de la clase. Si bien ello no impidió el demostrar el dominio arousano en esta distancia olímpica.

Teresa Portela, sumando en el K-4 vencedor

También en el medio kilómetro del K-4, los resultados tuvieron cierto color arousano dado que Teresa Portela, ahora vecina de O Grove, se hizo con la clasificación para la Copa del Mundo compartiendo barco con la asturiana Sara Ouzande, la también gallega Carolina García, y la extremeña Estefanía Fernández. En el C-2 500 femenino se quedó a las puertas de la clasificación la grovense Valeria Oliveira formando con la pontevedresa Paula Couto al finalizar en la tercera plaza.

Fontán: “Fue una regata muy exigente”

El palista del Náutico O Muíño no ocultaba su satisfacción por la clasificación para la Copa del Mundo de Szged. Con todo ello, reconoce que “fue una regata muy exigente porque había mucha lluvia y viento y no fue nada fácil”. Respecto a lo que queda por delante, Manuel Fontán tiene claro que aún queda mucho por hacer, pero no descarta poder acceder al Mundial de Duisburgo, animados por lo cerca que se quedaron ayer de dar caza al barco de los palistas sevillanos. Menos de un segundo que ahora es su gran motivación.