El Arosa juvenil continúa de dulce. Los hombres de Perú son capaces de dominar a su rival y, sobre todo, tienen mucha efectividad arriba. Bien es cierto que se vieron beneficiados por un error de apreciación del árbitro en una falta fuera del área que el árbitro colocó en el área, pero en todo momento fueron superiores al Compostela, que apenas inquietó y, cuando lo hizo, se encontraron con un buen David Conde.

El encuentro comenzó muy dinámico, con ambos equipos tratando de hacerse con el balón y mostrando mucha verticalidad. Ese ritmo vertiginoso benefició al Arosa que, en el minuto 2 conseguía adelantarse en el marcador. Lo hacía en una gran internada por banda izquierda de Teo, que conseguía centrar al corazón del área, donde aparecía desde segunda línea Lucas Aguín para cabecear al fondo de las mallas.

El ritmo continuó alto, aunque con escasas ocasiones, más allá de un disparo de Hugo Matos que se fue por encima del larguero. El Arosa mantenía su presión alta y fruto de la misma, en el minuto 13, un robo de balón permitió lanzar a Fer que se adelantó al meta visitante, al cual no le quedó otra que derribarle. Parecía fuera del área, pero el árbitro señaló el punto de penalti. El propio Fer se encargó de transformarlo en el segundo tanto.

El Arosa se encontraba muy cómodo ante un Compos que comenzaba a acusar el verse por debajo en el marcador. Un disparo de Lucas Aguín y otro de Fer al que no llegó Hugo Losada marcaban la ambición del Arosa, que no se conformaba con al ventaja adquirida. Al Compostela no le quedaba otra que asumir el dominio del balón y asumir riesgos atrás. El tercero estuvo en los pies de Hugo Losada, que le ganó la espalda a los centrales en el minuto 28, pero su disparo lo atrapó con muchos apuros Trillo. Losada no acertó a rematar un centro de Fer desde la izquierda en el minuto 28. El Arosa ponía en muchos problemas al Compostela para circular el balón y, cuando conseguía robarlo, se mostraba muy vertical, con Fer y Hugo Losada metiendo en muchos problemas a los zagueros visitantes.

El Compostela adelantó líneas y en el minuto 47 tuvo su mejor opción en un cabezazo de Édgar a la salida de un córner que obligó a Conde a atrapar la pelota en dos tiempos. Sin embargo, muy pronto el Arosa volvió a hacerse dueño del encuentro, robando balones en campo contrario y gozando de ocasiones, como un cabezazo de Aguín y un disparo de falta directa de Miguel que se fueron altos.

El encuentro bajó en intensidad y ritmo con un Arosa que se encontraba muy cómodo y un Compostela que no era capaz de hacer daño y de encontrar la espalda a los centrales rivales. Un centro de Marcelo desde la derecha fue rematado de tacón por Mario, pero Conde consiguió desviar y atrapar el balón antes de que Mario pudiese aprovechar el rechace. El Compos comenzó a encerrar al Arosa en su área. Un disparo de Carril lo sacaron a la limón bajo palos una mano de David Conde y la espalda de un defensa. Mario no acertó a aprovechar el rechace. Conde volvería a evitar el tanto de los compostelanos en el 82, al salir a los pies de Javi Muíño, que remató contra su cuerpo.

Prácticamente en la siguiente jugada un error en la salida del balón visitante permitió a Fer plantarse solo ante el meta visitante. Trillo consiguió rechazar el balón, pero Lucas Aguín de adelantó a toda la defensa para, con un toque sutil, colocar el balón en el fondo de las mallas. Fue la última acción de un partido que acabó siendo bastante plácido para los arlequinados.