Sin exceso de confianza ante el colista

El frenazo que supuso el empate ante el Atlético Arteixo obliga al Arosa a no fallar en las cuatro jornadas que restan par finalizar la competición. En ese sprint final que van a afrontar los hombres de Luis Míguez “Luisito” la primera parada es en A Lomba ante el Choco (hoy a partir de las 20.00 horas), escuadra que ocupa la última plaza de la clasificación y está virtualmente descendido. Sin embargo, Luisito no quiere ningún tipo de confianza en sus hombres y apela a que salgan al campo “al 200% porque si no es así, nos van a pintar la cara”.

No en vano, el técnico arlequinado advierte que el equipo de Redondela cuenta con mucha calidad, experiencia y veteranía entre sus filas y “si pensamos que vamos a ganar de calle, estaríamos cometiendo un error grandísimo, no va a ser nada fácil sacar los tres puntos”. De hecho, Luisito recuerda que el rival cuenta con jugadores como “Félix, Adrián, Justo, Comis o Cortegoso, “de muchísimo nivel que no nos van a poner nada fácil las cosas”. A ello se suma que el equipo arlequinado sigue teniendo muchos jugadores que arrastran molestias, por lo que la convocatoria no se va a conocer hasta una hora antes del partido, dependiendo de “como se encuentren algunos de esos jugadores que vienen arrastrando problemas desde hace tiempo”, explica el técnico. Una de las cuestiones en la que ha incidido Luisito durante toda la semana es en las dificultades que el Choco le puso a todo un Fabril el domingo pasado, cuando el equipo de Redondela perdió por un pírrico 0-1 anotado por el filial herculino a falta de menos de diez minutos para el final del encuentro. Javi Sandá, uno de los jugadores que está teniendo una participación importante en la sala de máquinas arlequinada, reconocía ayer que el equipo “llega bien a esta cita y debemos refrendarlo, siendo conscientes de que los partidos en esta categoría no son nada fáciles”. El centrocampista considera fundamental para llevarse los tres puntos ante el Choco “imprimir un ritmo alto al partido desde el primer momento, porque los que necesitamos los puntos para seguir en la lucha por la primera posición somos nosotros”. A mayores, el equipo espera contar con el empuje de la afición arlequinada que, este año, está siendo decisiva en el rendimiento del equipo en A Lomba, e incluso, ha llegado a realizar varios desplazamientos masivos durante esta tmeporada.