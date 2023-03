Ni siquiera el cambio de hora ayudó a cambiar la tendencia que acompaña al Arosa en sus desplazamientos a mediodía. El juego en Ponte dos Brozos tuvo como primer y claro dominador a los de Juan Riveiro. Sobre un césped en perfecto estado para la circulación del balón al Arosa no le rodaba. El 4-1-4-1 no le estaba transmitiendo buenas sensaciones mientras el Arteixo parecía tener las ideas mucho más claras.

La amplitud en el juego local encontraba el factor de la verticalidad en la banda izquierda. Por allí llegó el gol que cambió el decorado a uno más hostil con los de Luisito. Fue en una transición que condujo Iván para, desde el vértice del área, intentar un centro con el exterior de su bota derecha que desvió Pacheco y sorprendió por alto a Manu Táboas para el 1-0.

Los 10 metros que retrasó su primera línea de presión el equipo local ayudó al Arosa a dar un paso al frente. No fue con un fútbol elaborado, pero sí al menos más despierto. Borja Míguez tuvo irrupciones en el juego y eso significaba, al menos, una declaración de intenciones, aunque sin goles. Primero con un balón que no alcanza a controlar a pase de Cotilla, después con un córner rematado de cabeza en el que los visitantes pidieron mano, para terminar con un disparo desde la frontal que se fue fuera por poco.

Pese a esa fase de activación de los de Luisito, el Arteixo no entregó en ningún momento el control del juego. Incluso tuvo opciones para ampliar su ventaja. La más clara fue en una acción, nuevamente por izquierda, de Pablo Ramos cuyo disparo tras una diagonal sacó Táboas con una buena mano a la cepa del poste.

A base de córners, el Arosa trataba de encontrar méritos para el empate, pero la falta de juego interior era una merma considerable. Más cómodo se encontraba un conjunto local que tenía una autopista por su costado zurdo. Por ahí incluso pudo llegar el 2-0, primero con un centro chut de Íker Castro y después con una acción similar de Iván en la que incluso se reclamó penalti por un empujón en zona de remate.

El plan B fue, una vez más, el clavo al que agarrarse para cambiar la dinámica. La necesidad de circular el balón por dentro supuso el sacrificio de Brais Vidal y la entrada de Javi Sandá para que Abel Suárez retrasase su posición. Sylla aportó presencia en el área e Iñaki la chispa necesaria para que todo fluyese. Eso y la mayor altura de Cotilla y Brais Pedreira, con el cambio a línea de tres y carrileros, tuvo un efecto inmediato. Exactamente los segundos que tardó Borja Míguez en hacer el empate con una perfecta asistencia de Sylla de cabeza.

El asedio de los de Luisito no se quedó ahí. Las bandas ya no eran el único recurso y el juego combinativo asomó con fuerza con la repoblación de jugadores en la zona medular. Incluso el Arteixo se libró del 1-2 cuando Óscar Varela sacó bajo palos un remate de Brais Pedreira con Hevia ya batido.

Sin embargo, cuando mejor estaban los vilagarcianos una pérdida de balón permitió a Adrián Otero irse en solitario para driblar a Pacheco y plantarse con todo a favor ante Táboas para batirle por bajo. Fue un golpe directo al estado mental de un Arosa que tardó cinco minutos en recuperar el pulso y volver a dominar.

El tanto del empate de Iñaki Martínez fue la mejor acción ofensiva de los arlequinados en todo el partido. Una secuencia de pases y clarividencia culminada con un zurdazo a la red desde la frontal del goleador para establecer el 2-2 con cerca de 20 minutos para culminar la ansiada remontada. Pero el esfuerzo pasó factura y los cambios, que parecía pedir el equipo, quizá se demoraron en exceso. Un tiempo valioso en el que no pasó nada de nada para perjuicio de un Arosa al que ya solo le quedaba el resultado de Redondela como un alivio, que no llegó, a sus fantasmas. Esos que dicen que para los arlequinados el mediodía no es hora para ganar esta temporada.

Atlético Arteixo 2

Hevia, Diego Vela, Antonio González, Marcos Rodríguez, Iván (Dani Viqueira, min. 79), Óscar Varela, Fabio, Pablo Barros (Pablo Naya, min. 70), Edu de la Puente, Íker Castro (Sergio Pereira, min. 70) y Adrián Otero (Sito Pais, min. 70)

Arosa 2

Manu Táboas, Santi Figueroa, Pacheco, Martín Sánchez, Cotilla, Brais Vidal (Javi Sandá, min. 45), Abel Suárez, Julio Rey (Iñaki Martínez, min. 46), Brais Pedreira, Hugo Losada (Sylla, min. 45) y Borja Míguez (Jorge Fajardo, min. 89).

Goles: 1-0, min. 12: Iván; 1-1, min. 46: Borja Míguez; 2-1, min. 61: Adrián Otero; 2-2, min. 72: Iñaki Martínez. Árbitro: Miguel Ángel Castro Castro (Santiago), auxiliado por Iván Carrillo y Adrián Casal. Incidencias: Jornada 26. Campo Ponte dos Brozos de Arteixo. Más de un centenar de vilagarcianos en las gradas.

Luisito: “Si regalas dos goles lo más normal es perder”

Un resignado Luisito reconoció que “este tipo de partidos, cuando regalas dos goles, los acabas perdiendo ante un rival que para mí es un grandísimo equipo de muchísimo nivel. Me sorprende que esté peleando por no descender, pero si vienes aquí y regalas dos goles lo más normal es perder”. Añade el técnico el penalti fue clarísimo. La mano en el remate de Borja es una mano escandalosa. Eso no quita que estuvimos muy incómodos con el balón, pero también en las ayudas defensivas y lo pagamos caro. En la segunda parte el equipo ya fue otro con el cambio de sistema. Si no hubiésemos cometido el error que tuvimos en el 2-1, el partido lo hubiésemos ganado”. Finaliza apuntando que “ahora necesitamos las cuatro victorias para poder seguir peleando por el campeonato. Si no se consigue la campaña será igualmente impresionante y habrá que pelearlo en el play off. Yo no tengo miedo a nada”.