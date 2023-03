Al Arosa le tocará luchar hoy (12.00 horas) en Ponte dos Brozos ante el Arteixo, pero también contra sus propios fantasmas. Aquellos que recuerdan que las tres únicas derrotas del curso llegaron en horario de mediodía.

Ganar vuelve a ser obligación para seguir manteniendo el crédito en la persecución de un liderato del que le separan dos puntos. Sin esperar a lo que haga por la tarde el Fabril en Redondela, los de Luisito deben hacer la parte que les toca. “Al equipo lo veo bien, independientemente de que haya jugadores tocados. Fernando no pudo entrenar toda la semana pasada, Álex y Sylla andan con problemas, pero en líneas generales estoy muy contento con los entrenamientos de la semana”, asegura el técnico.

Enfrente un Arteixo de Juan Riveiro al que el técnico vilagarciano tiene en muy alta estima: “Estaba haciendo una segunda vuelta impresionante. La temporada pasada tenía un equipo de Tercera en Preferente y ascendió muy bien para firmar futbolistas de mucho nivel. Para mí tiene un equipazo y siempre dije que me sorprendería que no estuviese disputando puestos de play off”.

El buen partido que viene de hacer el Arteixo en Abegondo ayuda a que nadie baje la tensión. “Sabemos que va a ser un partido dificilísimo porque es un equipo que físicamente es muy poderoso. Con dos delanteros que entre los dos suman 17 goles y eso dice muchísimo. Encajó más de lo que a su entrenador le hubiese gustado, pero no puedo dejar de reconocer que tienen un equipazo. Tenemos que tener mucho cuidado porque si nos despistamos no tenemos nada que hacer”, apunta Luisito.

La afición arlequinada no fallará a la cita y hasta Arteixo se desplazará nuevamente un autobús para alentar al equipo en una de las cinco finales que restan para retornar por la vía rápida a 2ª RFEF.