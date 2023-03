El Seis do Nadal agudiza la crisis de resultados del Rasoeiro (30-21)

Quinta derrota consecutiva del Calmear Rasoeiro que pone en peligro, ahora sí, la quinta plaza que detenta, y que es la que da derecho a jugar la final de cuatro equipos para dilucidar la segunda plaza por la fase de ascenso. Y es que el cuadro meco queda ahora tan solo un punto por encima de su perseguidor, el Luceros de Cangas. Eso sí, a expensas del partido pendiente que el Rasu disputaba en la noche de ayer ante el Tui, y que fuera aplazado el pasado 12 de marzo.

En el pabellón de Coia, ante el Seis do Nadal, tercero en liga y jugándose el título con Porriño y Culleredo, no tuvo opción el cuadro meco. Ya de salida, los grovenses encajaron un parcial de 6-0, no siendo hasta el minuto 6 cuando Álex Iglesias, rompió la sequía grovense.

Remaron los de Fabián González para ponerse a tres y volver a engancharse al partido merced a un gol de Garrido (13-10). El 14-11 que el electrónico reflejaba al descanso parecía dar opción a conectarse al partido en la segunda parte.

Todo se torció tras el descanso. Un parcial de salida de 5-1 materializado por el Seis do Nadal propició que los vigueses abrieran de nuevo una renta considerable, poniendo el 19-12 en el marcador, lo cual encarrilaba el choque para los locales. Todo se finiquitó a cuatro minutos del final, cuando del Seis do Nadal adquirió la ventaja psicológica de 10 goles, hasta lograr luego la máxima de once (27-16), que se quedaría a la postre en el 30-21 final.

De aquí al final, por delante tres jornadas. Primero con el Rasu recibiendo al Artai de Poio, rival complicado y cuarto en la tabla, para luego viajar a la cancha viguesa del Carballal (octavo en la tabla) y, en la última, recibiendo al Novás B (undécimo). Por abajo, el Luceros B, al acecho.

Ficha del partido:

Seis do Nadal 30

Pichel y Gerard; Marcos (3), López (6), Noguerol, Soutullo (2), Igleisas, Leirós (2), Cela (1), Cameselle (3), Otero (7), Rial, Couto (4) y Gayo (2).

Rasoeiro 21

Noya y Adrián; Nacho, Iago, Álex (3), Gonçalves, Sergio, Garrido (1), Javi (1), Rubén, Rey (3), Cuenca (6), Vicente (3), Mouco, Campos (2) y Dasilva (2).

Marcador cada 15 minutos: 10-4; 14-11; 22-13;30-21.

Árbitros: Rodríguez Tesouro y Rivera Senra. Dos exclusiones por dos minutos al Seis do Nadal y cinco al Rasoeiro.

Incidencias: 29ª jornada. Vigo.