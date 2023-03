El piragüismo arousano continúa ofreciendo alegrías al deporte de esta comarca. Las últimas tuvieron lugar este fin de semana en el Campeonato de España celebrado en Sevilla, donde los piragüistas de O Salnés sumaron varias medallas, destacando sobre todo, la modalidad de la canoa. En lo que respecta a los clubes, destacó el As Torres Romaría Vikinga, que finalizó en la séptima plaza de la clasificación general.

Otro de los clubes destacados fue el Breogán de O Grove. Los mecos consiguieron hacerse con el dominio de la canoa masculina, primero copando el podio de la categoría sénior, al ser el madrileño Noel Domínguez el que completó los 5.000 metros en un menor tiempo. En el podio le escoltaron sus compañeros de equipo Diego Romero y Tono Campos. En la categoría sub-23, el Breogán consiguió una medalla de plata gracias al trabajo de Diego, el menor de los hermanos Domínguez. A las puertas del podio se quedó Manuel Fóntan, del Náutico O Muiño de Ribadumia, que finalizó en la quinta plaza.

La grovense Valeria Oliveira, del Piragüismo Poio, se acabó proclamando campeona de España en la categoría sub-23 , un puesto que también consiguió el palista de As Torres Romaría Vikinga Pedro Torrado en la categoría juvenil. El palista vilagarciano no solo se alzó con la victoria, sino que también consiguió un billete para el Mundial Júnior, repitiendo la participación del pasado año. También destacó Nerea Novo, canoísta del Náutico de Pontecesures que finalizó en la cuarta plaza de la categoría juvenil.

La comarca también ofreció un nivel muy alto en la categoría de veteranos, consiguiendo llevarse varias medallas. La más destacada fue la de Iván Alonso Lage, del As Torres Romaría Vikinga, que consiguió llevarse el oro en los veteranos de 31 a 39 años. Otra de las medallas fue para el grovense Lino Cacabelos, enrolado en las filas del Ciudad de Pontevedra, que se colgó la plata en la canoa de 55 a 59.

Después del Campeonato de España de Sevilla, los clubes se preparan para regresar al sur en tan solo unos días. No en vano, el próximo fin de semana se va a celebrar el Campeonato de España de Jóvenes Promesas (infantiles y cadetes) en el embalse de Arcos de la Frontera. A ese desplazamiento, los clubes llevarán a un buen número de jóvenes que vienen destacando ya en las categorías inferiores del piragüismo.