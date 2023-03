Las dudas asaltan al Arosa ante el Silva

La derrota en Barreiro y la cantidad de jugadores que el equipo tiene entre algodones a causa de molestias y la gripe han llenado de dudas al Arosa que llega al partido con el Silva con la obligación de retornar a la senda de las victorias si quiere mantener ese pulso con el Fabril por la primera posición. El propio Luis Míguez “Luisito” reconocía ayer que la elaboración del once inicial le va a resultar complicada. No en vano, no podrá contar con la aportación de Sylla y Pacheco, que son baja por sanción, y hay muchas dudas de que Álex Rodríguez pueda ser de la partida por los problemas físicos que arrastra. A ello se suma que Fer está atravesando un proceso gripal, el mismo que ha mermado durante la semana a varios jugadores del primer equipo.

Con todas estas circunstancias en contra, Luisito prefiere poner buena cara y alerta de que presentará un equipo “competitivo y muy físico contra un rival que tiene en esa arma una de sus mejores opciones”. Entiende el técnico arlequinado que “vamos a tener un partido muy difícil, ante un rival que viene realizando campañas impresionantes, que cuenta con buenos jugadores y que tiene en su técnico, José Luis Bardanca, una de sus grandes bazas”. Insiste en que los coruñeses son un equipo muy complicado lejos de su campo y “a pesar de que fuera de casa no está obteniendo el premio a su trabajo, nunca le pierden la cara al partido, como demostraron en Ourense, donde pudieron ganar”. Insiste en que el Silva es una escuadra que “siempre está en el partido y que tiene un gran mérito por el trabajo que están haciendo y nosotros debemos respetarlos y trabajar desde la humildad”. El técnico todavía sigue dándole vueltas a lo ocurrido sobre el césped de Barreiro, un resultado que “ nos dejó moralmente bajos , pero no nos queda otra que recuperarnos y, sobre todo, corregir los errores que cometimos ya que fueron muchos, aunque no tantos como indica el marcador”. Para el técnico arlequinado el encuentro estuvo condicionado por las decisiones arbitrales que habrían perjudicado al Arosa, aunque matiza que “los árbitros también tienen derecho a equivocarse porque son humanos”. El técnico espera que su equipo regrese a la senda de la victoria, aunque es consciente de que el Silva “no nos lo va a poner nada fácil, porque esta categoría es muy igualada”.