Siete partidos restan para saber qué equipo de 3ª RFEF logra la única plaza de ascenso directo, la reservada al campeón de liga. El Arosa sigue necesitando, igual que desde hace cinco jornadas, recortar tres puntos al Fabril para arrebatarle el título de liga y para ello salir airoso este mediodía (12.00 horas) del campo de Barreiro ante el Celta C Gran Peña se antoja indispensable.

Luisito tiene claro que la empresa de asaltar la plaza del segundo filial céltico no es, ni mucho menos, fácil. Asegura que “vamos con una ilusión tremenda. Llegamos al tramo final y quedan muchos puntos que van a dar para mucho. Veo al equipo muy ilusionado, muy enchufado, motivado…. Eso sí, sabemos que el domingo es un partido dificilísimo ante un rival que es el que mejor fútbol despliega de toda la categoría, pero nosotros ya fuimos capaces de ganarles en A Lomba y vamos con toda la ilusión del mundo para sacar los tres puntos”.

El habitual buen estado del campo de Barreiro, sumado a la facilidad que tienen allí los de Srdan Bajcetic a la hora de ver portería, son otros de los aspectos que el técnico del Arosa no pasa por alto. “Va a ser un partido difícil porque allí el campo está espectacular. Los futbolistas son de lo mejor que hay a nivel individual y colectivo de la categoría. Un rival fortísimo que en su campo marca muchísimos goles. A nivel ofensivo son temibles, pero también sabemos como contrarrestarlos y ellos también saben que nosotros somos un buen equipo”, apunta.

Al margen de las potencialidades del rival, Luisito tampoco pone en duda el carácter que mostrarán los suyos: “Lo que no vamos a hacer es salir a Barreiro a tenerle miedo a un filial que sabemos que si tienen el día nos pueden hacer sufrir. Yo también entrené a un filial y si nosotros estamos bien también van a sufrir ellos. Más ilusión y más responsabilidad de la que tenemos nosotros no la van a tener los chavales. No dejo de reconocer que la semana pasada en Abegondo hicieron un partidazo y no merecieron perder y eso indica su potencial”.