Rivera: “En Barreiro nos encontramos con más confianza”

El domingo a mediodía en Barreiro habrá un vilagarciano en el “bando enemigo”. José Rivera ejerce a sus 23 años de veterano en el Celta C Gran Peña, club que le convenció el pasado verano para liderar su ataque.

“La verdad es que estoy muy contento, incluso ahora en este último tramo de la temporada mejor. Me siento bien porque estoy jugando mucho más de inicio que al principio de temporada”, reconoce el canterano arlequinado que ha encontrado la titularidad en el costado derecho del ataque céltico.

De la importancia para su equipo de los tres puntos en juego tampoco le cabe ninguna duda. Tanto es así que, quintos a un punto de la zona de play off, reconoce que “tenemos que salir a darlo todo ante el Arosa. Para nosotros es muy importante ganar porque hacerlo va incluso más allá de los tres puntos al ser ante un rival de tanta entidad en la categoría”.

Sin ocultar que el ascenso es un objetivo al que nadie renuncia en el club, José Rivera considera que el propio campo de Barreiro es una ventaja añadida para ellos: “Es un terreno de juego amplio y en el que suele rodar muy bien el balón. A nosotros nos gusta tener mucho el balón e intentar llevar la iniciativa en el juego”.

Es precisamente como locales donde mejor le están saliendo las cosas al equipo de Srdan Bajcetic. Con 26 goles a favor en 11 partidos jugador ante su afición, el segundo filial céltico encuentra allí su jardín particular. En esta línea, Rivera reconoce que “en casa nos están saliendo mejor las cosas. Nos sentimos con más confianza y vemos portería con mucha más facilidad”.

Es a domicilio donde la irregularidad está reduciendo las posibilidades de estar más arriba. Un hecho que el delantero vilagarciano atribuye a un exceso de juventud, “nos están penalizando mucho nuestros propios errores, pero creemos en nuestra idea de fútbol. No cambiamos nuestra manera de jugar en casa o fuera, pero no son las mismas circunstancias. Ante el Arosa no tener errores en la salida del balón va a ser clave porque ellos se cobran cualquier regalo”.

Un asiduo de A Lomba siempre que puede

Por su condición de vilagarciano y aficionado al fútbol, José Rivera va a ver al Arosa siempre que puede. En el club vilagarciano se formó hasta completar la categoría cadete, para luego fichar como juvenil por el Deportivo de A Coruña donde militó dos temporadas. Tres años en el Pontevedra, uno en el Coruxo y otro en el Villanovense, fueron las siguientes etapas antes de recalar en Vigo. “Me gusta mucho ir a A Lomba. Voy siempre que puedo”. Incluso hace referencia Rivera a que estuvo muy cerca de volver a vestir de arlequinado: “En un mercado de invierno estuve cerca, pero no se dio. También este verano tuve una oferta, pero entendí que el Celta C era una posibilidad mejor para mí”.

La afición completa un primer autobús

La peña Escuadra Arlequinada ya llenó un primer autobús para animar al equipo el domingo en Barreiro. Desde el grupo de aficionados no descartan completar un segundo autobús si continúan produciéndose las llamadas al 691 932 873. El precio de entrada y viaje es de 11 euros.