Sexta victoria consecutiva del Inelsa Asmubal Meaño para mantener la racha que le permite copar la segunda plaza. Lo hizo ante la Sar en Redondela, en un partido que controló, pero sin holguras, y en una jornada donde tampoco falló ninguno de rivales directos por la segunda plaza. Mientras, por arriba, ganaba en tierras asturianas el Lanzarote Puerto del Carmen que, con 12 puntos de ventaja y a falta de cinco jornadas, se proclamaba oficialmente campeón de liga.

En Redondela el primer momento clave del partido se vivió al poco del arranque con un 0-6 de parcial para las verdinegras, que se cerraba con gol de la argentina Sofía Arangio (4-9). En lo sucesivo, aún haciendo la goma la Sar, el Asmubal nunca perdió la delantera, llegándose con el choque vivo al descanso (19-22).

Y es que la Sar nunca se descolgó, y cada vez que tiraba del contragolpe anotaban con relativa facilidad. Y, cuando no, en el estático, conectaban con Noelia Solla en el pivote, que era la jugadora que hacía daño a las verdinegras. El 6-0 meañés, unas veces sin tiempo a asentarse y otras sin la rapidez que exigía el choque para el bagaje defensivo, no acertaba para apuntillar al rival.

La renta meañesa volvió a abrirse en la segunda parte, alcanzando una máxima de 7 goles (23-30). Pero ahí un 7-1 de parcial de las locales puso el partido en el alambre (30-31). Lo facilitó una controvertida jugada de Eli Méndez, en que los colegiados anularon su gol (que hubiera supuesto el 29-32), al sancionar unos pasos que no cometió, y acto seguido excluyeron a la central por reclamar la acción. La meañesa se resarció al regresar a la cancha y materializar de su propia mano los cinco goles consecutivos de las verdinegras, sellando así el 32-36 definitivo.

El técnico Juan Costas reconocía que “el partido nos enseña que lo mínimo que bajemos la intensidad defensiva, un rival como la Sar, te complica. Sabíamos que, por identidad, la Sar es un equipo aguerrido, aún faltándoles su central María Pexegueiro iban a jugar mucho a contragol, y pese a estar precavidos, ellas nos hacían daño ahí”.

Ahora, para la liga este próximo fin de semana por calendario y regresará el 11 de marzo. Un hecho que no satisface el Costas: “es un parón que no tiene razón de ser. Nos corta el momento, y con dos semanas por medio me hace tener que replantear los entrenamientos, pero la desconexión siempre trae sus riesgos a la hora de volver”.

Por delante, cinco jornadas. El Asmubal, depende de sí para mantener la plaza. El tapado es el Valladolid, con un partido pendiente. De ganarlo empataría a puntos con las meañesas, si bien éstas mantendrían la plaza por el average. Cierto que el calendario de las de Juan Costas es tortuoso (en medio la visita al campeón Lanzarote Puerto del Carmen), mientras que el camino pinta más plácido para las pucelanas, y con permiso de Porriño, Gijón y Carballal que pelean también de lleno por la plaza.

Ficha del partido:

Sar Redondela 32

Vázquez y Ayude; Peña, De la Torre (3), Fervenza, Lucía (6), Sandra (5), Cecilia, Alfaya, Vilaboa (4), Eva (1), Crespo (3), Solla (10) y Natalia.

Asmubal 36

Ligero y Caneda; Agustina (4), Arangio (4), Sabela (2), Fajardo (3), Currás, Cores (2), Cores (5), Vera, Eli Méndez (7), Miniño (8), Rey (1) y Vanesa.

Marcador cada 15 minutos: 8-12;_19-22; 26-31; 32-36. Árbitros: Villanueva Pérez y Torreiro Barros. Incidencias: 21ª jornada. Redondela.