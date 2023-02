El Baltasar Pujales marcará la hoja de ruta hacia el liderato

Si existen citas concretas que ayudan a descubrir la personalidad de un equipo una de ellas tendrá lugar hoy en el Baltasar Pujales (18.30 horas). Rápido de Bouzas y Arosa, o lo que es lo mismo, tercero contra segundo clasificado y en medio de unas extraordinarias rachas de partidos sin conocer la derrota.

Luisito no duda en reconocer la fortaleza de los vigueses de los que destaca que “con el cambio de entrenador están en un nivel altísimo. En los últimos cuatro partidos no encajaron y llevan cinco goles a favor. Los dos últimos partidos en casa los solventaron por 1-0 y vienen de empatar en el campo del líder, pero ellos también saben que se van a enfrentar a un equipo que estamos muy bien en lo físico y en lo mental”.

Quien no será de partida en los arlequinados es el central Martín Sánchez. Pese a ello, el técnico hoy visitante considera que “lçlegamos bien. Estamos los justos, pero nunca me quejo de eso. Los que están disponibles están muy bien. Es cierto que tengo dudas para el once porque cada vez me lo complican más, pero también sé que tengo en el banquillo alternativas muy buenas y le doy una importancia tremenda a todos los futbolistas, jueguen 10, 15 o 90 minutos”.

En su valoración Luisito también reconoce que, respecto a la pelea por el liderato, “yo no entiendo de presión, entiendo de trabajo diario. Sé que hay gente en el entorno que no me gusta, pero me entra por un oído y me sale por el otro todo lo que digan. No hago ni caso. No soy de leer prensa ni de escuchar radio ni nada. Un entrenador tiene que apartarse de todo eso y la presión de los futbolistas es la que yo les imprimo. Ellos tienen que jugar al fútbol porque para sufrir ya está la vida misma. Conmigo saben que tienen que competir como campeones y ser profesionales del día a la noche. A partir de ahí saben que yo les voy a defender a muerte”.

Entorno tóxico

Destacó el entrenador local que no ve a todo el entorno del club en sintonía con lo que está haciendo el Arosa, “lo que la gente opine me da igual. Lo único que pido por favor es que la gente que sea tóxica que se aparte. Si no llega a ser por un Fabril que tiene una remesa de futbolistas estratosféricos y que cuatro de sus jugadores son el presupuesto nuestro estaríamos primeros. Esa es la realidad y eso es lo que tiene que saber la gente. Nosotros estamos haciendo una gran campaña y el que no lo quiera ver eso es su problema. Yo estoy encantado con todos y sabemos que ahora vamos a un campo dificilísimo y ante un rival con los mismos objetivos que nosotros. Un rival con muy buenos futbolistas y muy bien entrenado”.