Hay partidos que se ganan por la inercia de resultados que lleva el equipo, en los que no hay brillantez, tan solo aprovechar la ola en la que estás instalado para llevar los tres puntos. Ayer el Arosa vivió uno de esos encuentros en el que fue de más a menos, permitiendo que un tímido Arzúa se mantuviese en el encuentro, aunque con la suficiente veteranía para evitar pasar apuros, más allá de alguna jugada puntual en la que tuvo que intervenir Manu Táboas. Lo mejor de la tarde de ayer es, sin duda, el resultado, un triunfo por la mínima con gol de Sylla que permite al Arosa recortar dos puntos a su gran rival en la lucha por el liderato, el Deportivo Fabril. Los arlequinados se sitúan con 41 puntos, a tan solo dos de un Deportivo B que pinchó ayer empatando en el duelo con el Rápido de Bouzas, al que el Arosa ve ahora, también, un poco más lejos.

Apenas habían transcurrido cuatro minutos de juego y el Arosa ya había sacado dos saques de esquina en los que había generado mucho peligro. El equipo de Luisito salió como un ciclón e imprimiendo un ritmo vertiginoso al partido. Tal fue así que, en el tercer saque de esquina, Sylla se adelantó a su marcador y cabeceó en el corazón del área para establecer el 1-0 en el marcador, un resultado que acabaría siendo definitivo. Con el tanto a favor, los arlequinados se lanzaron a por el segundo a base de transiciones rápidas por banda y centros al corazón del área Donde Sylla, Borja y, sobre todo, Iñaki Martínez, estuvieron cerca de incrementar la ventaja con sus cabezazos, pero todos ellos se acabaron escapando por centímetros.

El Arzúa, equipo con calidad, pero muy bisoño, trataba de imponerse en el centro del campo y generar cerca de la portería contraría. Apenas conseguía superar las líneas de presión del Arosa, salvo en un disparo lejano de Lucas que estuvo cerca de sorprender a Manu Táboas. Sylla volvió a rozar el gol antes del descanso, pero su cabezazo, a centro de Brais Pedreira, tampoco cogió portería.

Los arlequinados se encontraban muy cómodos sobre el pésimo terreno de juego de A Lomba, pero no conseguían cerrar el partido pese a las ocasiones, sobre todo a base de centros laterales que la defensa del equipo coruñés era incapaz de alejar de su portería. Sin embargo, la escasa distancia en el marcador dejaba todo abierto parda una segunda mitad en la que el equipo coruñés tenían que dar un paso adelante. Esta arrancó con ambos equipos muy espesos en el juego, imprecisiones constantes en el centro del campo y sin crear ocasiones de gol.

Un centro de Cotilla al que no llegó Sylla y un disparo lejano de Queiruga que se fue alto fue el escaso bagaje de ambos equipos ante el marco contrario en el primer cuarto de hora de la segunda parte. Lucas, el mejor efectivo atacante del Arzúa, obligó a Manu Táboas a hacer una aparada en el 64 después de irse de varios defensas y soltar un disparo lejano. El Arzúa comenzó a aparecer tímidamente por el área contraria , bien a balón parado, como un cabezazo de Toni, bien con algún centro desde la banda que no encontraba rematador. Ninguno de esos acercamientos fueron ocasiones claras pero la incertidumbre del marcador y el no conseguir crear ocasiones claras comenzaba a sembrar el nerviosismo en la parroquia local.

Luisito decidió refrescar el ataque después de que en la segunda mitad apenas se crearan ocasiones. El técnico arlequinado dio la alternativa a Barcia y Losada parda tratar de cerrar un partido que se le estaba complicando más de lo esperado. Hugo Losada, en su primer balón, entró como un avión en el área y acabó en el suelo, pidiendo tímidamente penalti. No lo hubo y, en la jugada siguiente, un centro de Brian fue rematado en área pequeña por Lucas, que se encontró con un providencial Manu Táboas, evitando la igualada.

El Arzúa estaba acabando mejor el partido ante un Arosa que no encontraba su juego y al que el balón le duraba muy poco. En el minuto 88, un balón en largo de Fajardo permitió a Hugo Losada plantarse ante Chema, pero el meta de Arzúa estuvo hábil de reflejos y evitó el tanto. El próximo duelo de los arlequinados será un duelo clave para los arlequinados, ya que visitarán el Baltasar Pujales, feudo del tercer clasificado, el Rápido de Bouzas.

Luisito: “Era muy importante ganar el partido”

No estaba ayer contento Luisito con lo que vio sobre el terreno de juego. El técnico arlequinado reconocía ayer que, lo mejor del partido, “ha sido el resultado, para nosotros era muy importante ganar y sumar los tres puntos”. El equipo fue de “más a menos. Tuvimos un buen número de ocasiones en los primeros treinta minutos, con cabezazos muy claros de Sylla y e Iñaki que se fueron, no marcamos, y nos temíamos que el partido de iba a complicar”. Insiste Luisito en que “si le tuviésemos metido el segundo gol igual caían más, pero cuando hemos sido nosotros los que le fuimos dando vida a un equipo joven y dinámico, ... pudimos pagarlo”. El técnico arlequinado solo quiere mirar semana a semana y centrarse en uno mismo. “De nada nos hubiese servido el empate del Deportivo y el Rápido si nosotros no hubiésemos ganado nuestro partido”.