Mariano: “El Arosa es muy completo”

El técnico de los coruñeses alaba a la escuadra arlequinada, tanto por contar con un cuerpo técnico de primer nivel, unos jugadores referencia en la categoría y, sobre todo, “una afición ejemplar que ayuda mucho a su equipo”. Evidentemente, el técnico de la escuadra coruñesa reconoce que “también tienen puntos débiles, como todos los equipos; sufre si le quitas el balón o le buscas las espalda de los laterales, pero el problema es ser capaces de hacerlo porque es un equipo que circula rápido el balón y sabe sufrir si le toca”.

La clave del partido, explica Mariano, estará en que “tenemos que tener un buen día, no podemos cometer errores de concentración y debemos esperar nuestra ocasión, mostrando acierto en las dos áreas, aunque siendo conscientes de que nos enfrentamos a un equipo muy difícil”. De hecho, mariano asegura que “para mi, es el más completo de la categoría; en casa es más fuerte el Fabril y como visitante el Rápido de Bouzas, pero el Arosa es mucho más completo e igual de peligroso como local o visitante”.

El Arzúa va de menos a más en esta campaña. El equipo de Mariano comenzó muy dubitativo y ocupó la zona baja de la tabla durante un buen número de jornadas, hasta que consiguió encadenar varios resultados positivos que lo han situado en la zona media. “Es normal, somos un equipo con muchos jugadores jóvenes que acaban de salir de juveniles y les está costando; de todas formas, somos un equipo en constante evolución que tiene que pensar en salvar la categoría, puntuar donde y cuando sea y estar preparados para sufrir”.

Tres antiguos pupilos en los arlequinados





Alberto Mariano se reencontrará con parte de su pasado el próximo domingo cuando llegue a A Lomba. En el equipo arlequinado se reencontrará con tres jugadores que fueron sus pupilos durante muchos años en el Estradense. Son el central Martín Sánchez, el centrocampista Brais Vidal y el delantero Borja Míguez. Para los tres, Mariano solo tiene palabras de elogio, ya que guarda un grato recuerdo de su implicación durante los años en los que coincidió con ellos en el equipo de A Estrada. “Son tres jugadores espectaculares, no entiendo que equipos de superior categoría no les hayan dado todavía la oportunidad de demostrar su calidad, porque son futbolistas de otra categoría”. De Martín Sánchez destaca que es uno de los mejores centrales zurdos de la categoría, “rápido y expeditivo, y siempre bien colocado”. De Brais Vidal señala que “se trata de un jugador que cubre mucho campo por delante de la defensa, capaz de defender con solvencia, duro y que entiende muy bien el juego”. A Borja Míguez “lo he visto crecer desde que salió de juveniles, mejorando año tras año; entrena como una bestia y lucha todos los balones; es incómodo para cualquier defensa y, este año, además tiene mucho gol”.