Toda una reválida en A Estrada

El Novo Municipal de A Estrada acoge el derbi provincial más norteño (18.00 horas). Arosa y Estradense se verán las caras en medio de unas dinámicas opuestas que pasarán a la memoria del olvido nada más comience a rodar el balón.

Saben los de Luisito que facilidades no se van a encontrar ninguna en el equipo de Nacho Fernández Pacios. “Son un muy buen equipo. Rápido, dinámico y vertical. Están además muy bien entrenados y tienen buenos futbolistas. Además son de los mejores de la liga como locales, junto con nosotros y el Fabril. Eso ya dice mucho”.

El entrenador del Arosa tiene bien claro que enfrente van a tener a un rival hecho para cotas importantes. “Jugar el play off de ascenso sigue siendo uno de sus objetivos y necesitan ganar para pelear por estar con los mejores. En cualquier campo es muy complicado ganar y en una liga muy igualada”.

Añade además Luisito que conoce muy bien al rival, pero también las virtudes su propio equipo. “En las transiciones te pueden matar porque tienen futbolistas muy rápidos. Va a ser un partido difícil para los dos. Siempre preparo el partido pensando en nosotros. Veo al equipo muy mentalizado, nos harán sufrir por momentos y eso es lo que tenemos que gestionar”, sostiene.

Acerca del delicado momento que están pasando los estradenses en medio de tres derrotas consecutivas, el entrenador arlequinado reconoce que “no me fío de las trayectorias de nadie. El fútbol hay que vivirlo día a día. Las estadísticas no me dicen nada. Son 95 minutos en los que tienes que andar a un nivel de concentración altísimo. Las estadísticas siempre están para romperlas”.

La creciente rivalidad entre ambos equipos añade dificultad a la empresa. “Yo en eso no me meto. Le tengo un respeto enorme al Estradense. Jugué ahí, tengo amigos ahí y mi hijo se hizo futbolista en ese club. Si yo hablo mal del Estradense no merezco respeto. Bastante tengo con preparar a mi equipo”, concluyó Luisito.