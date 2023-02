La lucha por el título parece cosa de dos

Con tan solo once jornadas por delante, la lucha por el título de Tercera División esta temporada parece cosa de dos equipos, Arosa y Fabril. Ambas escuadras han abierto en las últimas jornadas una brecha con el tercer clasificado, ahora el Rápido de Bouzas, que ha conseguido aprovechar la caída del Racing Vilalbés, de seis puntos y se están mostrando como dos escuadras que están un punto por encima de los demás.

El técnico del Arosa, Luis Míguez “Luisito”, es partidario de seguir mirando hacia el siguiente encuentro, de que los futbolistas se centren en trabajar preparando el próximo duelo, sin mirar más allá, dejando las cuentas de la lechera a un lado. “Somos el cuarto o quinto presupuesto de la categoría y estamos luchando con un equipo que cuenta con jugadores que van a acabar en el fútbol profesional tarde o temprano”, explicaba recientemente el técnico, valorando de forma positiva el trabajo que están realizando sus pupilos en estos últimos encuentros.

Los vilagarcianos tienen once jornadas por delante en las que deberán mantener el ritmo para atrapar a los fabrilistas, escuadra que les tiene el goal average ganado por haber vencido en Abegondo y empatado en A Lomba. En estos momentos son dos los puntos que les separan, pero el objetivo del Arosa es seguir sumando victorias para aprovechar cualquier fallo deportivista para alcanzar el primer puesto.

Después de superar un campo complicado como el de O Morrazo que, históricamente, siempre se le ha dado mal al Arosa, los arlequinados viajan el próximo fin de semana a A Estrada, donde se medirán a “un equipo difícil que está haciendo un campañón y por ganar en O Morrazo no vamos a ganar precisamente fácil en A Estrada”. El técnico ya advierte de que “me voy a encargar de que los futbolistas sepan que vamos a jugar contra un equipazo y, si no ponemos intensidad, si no ganamos en los duelos individuales, nos vamos a dejar los puntos allí,