El Aros aparece haber metido la directa, con once jornadas sin conocer la derrota y presentándose como la gran alternativa al Fabril en la lucha por la primera plaza de la tabla. Los arlequinados disputaron ayer uno de esos encuentros que certifican el buen estado de forma, ante un rival necesitado y que recurrió a la intensidad, en algunos momentos excesiva, para frenar a los de Luisito. Sin embargo, el equipo del de Teo volvió a mostrar pegada en la primera mitad, empaque en el inicio de la segunda y contundencia en el último tercio del encuentro. Se vio beneficiado también por la ansiedad de los locales, que acabaron desquiciados con el arbitraje, al que le reclaman dos penaltis y que el balón habría salido del terreno de juego antes del segundo tanto del Arosa.

Con la necesidad como gran virtud, el Alondras saltó al terreno de juego de O Morrazo con la intención ponerse por delante lo antes posible. El Arosa supo resistir sin agobios y sin sufrir grandes ocasiones y, sobre todo, supo golpear en la primera ocasión de la que dispuso. Corría el minuto 25 cuando Javi Sandá centraba desde la derecha para que Borja Míguez peinase e Iñaki Martínez marcase de disparo ajustado llegando desde la segunda línea.

El tanto enfrió los ánimos del Alondras y permitió al Arosa encontrarse muy cómodo sobre el césped de O Morrazo. El Alondras era incapaz de generar peligro ante un Manu Táboas que estaba viviendo una tarde relativamente plácida. Tampoco ocurrió nada reseñable en el área contraria, más allá de una incursión de Santi Figueroa que no encontró rematador.

Conscientes de que se les escapaba el partido, los jugadores del Alondras regresaron de vestuarios con el objetivo de buscar la igualada. En una acción de saque de banda, Manu Táboas tuvo que meter una buena mano para evitar la igualada. El Arosa comenzó a sufrir, e incluso, los locales llegaron a embotellar al equipo de Luisito cerca de su área.

Al equipo le costó frenar el ímpetu local, pero cuando consiguieron sacar la cabeza de su campo, lo hicieron con peligro. Así ocurrió en una jugada de Iñaki en la que acabó asistiendo a Borja que, en el mano a mano, no consiguió superar a Andrés. En la siguiente jugada, el Alondras falló la igualada tras una gran acción de Rosillo que finalizó con un disparo de él mismo que se fue rozando el palo. También Álex Rodríguez no supo aprovechar una dejada de Borja para anotar el segundo.

La expulsión del técnico local por protestar calentó el ambiente en O Morrazo, a lo que se sumó un presunto penalti de Martín Sánchez sobre Mauro que el árbitro no vio como tal. El encuentro se endureció y el Alondras se lanzó hacia delante para buscar una igualada que necesitaba para escapar de la zona de peligro. Esto provocó que comenzasen a aparecer espacios a la espalda de los centrales que el Arosa no iba a dejar escapar.

Corría el minuto 83 cuando Brais Pedreira centró desde la derecha. El balón lo controló Hugo Losada en el interior del área, remontó la línea de fondo y se la puso a Álex, que llegaba desde atrás, para que la empujase al fondo de la red. El tanto fue muy protestado por los locales al considerar que el balón de Hugo Losada habría traspasado la línea de fondo por lo que la jugada debería haber sido invalidada.

El tanto acabó con la resistencia del Alondras, con sus jugadores bajando los brazos ante la imposibilidad de remontar dos goles de desventaja. Pudieron ser más si en el tiempo de descuento Hugo Losada hubiese aprovechado una gran carrera desde el centro del campo. Su remate superó a Andrés, pero se encontró con el poste. El rechace tampoco lo supo aprovechar Brais Pedreira para anotar el tercero.

La victoria llena de moral a un Arosa que se está quedando solo con el Fabril en la lucha por ese primer puesto que da acceso directo a la 2ª RFEF, la categoría que quiere recuperar el equipo arlequinado.

El próximo encuentro también se jugará lejos de A Lomba, ya que el Arosa tendrá que visitar el campo del Estradense, otro rival complicado que quiere poner fin a la mala racha en la que ha entrado en los últimos encuentros.

“Supimos manejar muy bien el partido”

Luis Míguez “Luisito”, técnico del Arosa, reconocía ayer estar muy satisfecho con el resultado sobre todo porque “éramos conscientes de que veníamos a un campo muy complicado; nos enfrenábamos a un rival que hizo de todo para poder quitarnos del partido y fue muy duro”. Insiste en que “competir como lo hicimos hoy no ha sido fácil”. Pese a estas circunstancias, Luisito reconoce que “supimos manejar bien el partido y con los cambios tuvimos un plus y pudimos hacer una goleada porque fallamos ocasiones muy claras en los últimos diez minutos”. Aunque sin querer entrar en polémicas, Luisito decía ayer que “quejarse así yo no lo haría; yo si pierdo 0-2 y pude perder por cinco, le daría la enhorabuena al rival y trataría de corregir los errores porque si no me estaría engañando a mi mismo, pero cada uno es libre de hacer lo que piense”.

Ficha Técnica:

Alondras: 0

Andrés, Diego, Pablo García, Landeira, Javi Pereira (Hugo Sanmartín, min. 62), Cacheda, Mauro, Nacho Rosillo, Óscar Martínez (David Mosquera, min. 46), Abel y Salgueiro.

Arosa: 2

Manu Táboas, Santi, Pacheco, Martín, Cotilla, Abel Suárez, Sandá, Iñaki (Brais Pedreira, min. 73), Julio Rey (Álex, min. 61), Borja (Hugo Losada, min. 81) y Sylla (Fajardo, min. 80).

Goles: 0-1, m. 24: Iñaki Martínez; 0-2, m. 83: Álex Rodríguez.

Árbitro: García Gómez. Expusló al técnico local David Páez en el 66. Amarilla a Diego, Pablo García y Salgueiro por los visitantes, y a Santi, Álex y Sylla por el Arosa.