Luisito augura un partido difícil ante un rival que “me gustaría que se salvase”

No es precisamente Luis Míguez “Luisito”, un técnico que acostumbre a minusvalorar a los equipos que no atraviesan un buen momento y se encuentran en el fondo de la clasificación. Con el Paiosaco ha mantenido esa regla, una regla que le sirve para advertir de que los coruñeses son un equipo muy complicado, muy bien trabajado tácticamente y que, si se les deja, pueden crear muchos problemas, por muy abajo que se encuentren en la tabla. “Nos equivocaríamos si pensásemos que vamos a tener un partido fácil; el Paiosaco ya demostró en A Lomba que es un rival correoso, que siempre está en el partido y que puede perder por errores individuales, pero no por los colectivos”, explica el técnico del Arosa.

Luisito también destaca que se trata de un equipo “muy solidario, que tiene buenos futbolistas, que son muy trabajadores y siempre son fieles a lo que entrenan, por eso a mi me gustaría que se acabase salvando, porque creo sinceramente que se lo merece”. La clave del encuentro para el técnico arlequinado va a estar en que “tenemos que ser nosotros mismos y jugar como sabemos, no nos podemos hipotecar al rival, sabemos cuales son sus puntos fuertes, pero también cuales son los débiles y si estamos atinados y precisos con el balón, sí que le podemos generar problemas”. Insiste Luisito en que “debemos ser intensos cuando no tengamos el balón, porque son jugadores que se manejan muy bien en esa superficie”. Para el encuentro en Paiosaco, el técnico arlequinado no va a poder contar con Campillo ni con Fajardo, ambos lesionados. El resto están a disposición del míster que, asegura, “me están complicando la decisión cada domingo, porque todos merecen jugar por el trabajo que realizan en los entrenamientos”. En ese sentido, desde esta semana, el técnico arlequinado contará con un jugador más en la demarcación de central, tras la llegada del argentino Nacho Carús. El técnico reconocía ayer que sus contactos en la selección AFE, con la que entrenaba, le habían dado buenas referencias, al igual que en La Rioja, donde ha desarrollado su carrera en España. “Teníamos dos jugadores prácticamente cerrados, pero se lesionaron y los que están en 2ª RFEF no quieren bajar, por mucho que sea al Arosa, así que surgió está oportunidad y la hemos aprovechado”. Entiende que “si tiene que jugar, jugará, pero no podíamos estar tan solo con dos centrales lo que resta de temporada”. Aunque lo ve difícil, no descarta que pueda haber alguna incorporación más antes del 31 de enero.