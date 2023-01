El Arosa apuntala su defensa con Carús

Luisito llevaba tiempo advirtiendo de la necesidad de un central. La lesión de Campillo y la imposibilidad de tirar del juvenil todo lo que le hubiese gustado dejaba al técnico arlequinado tan solo dos opciones, sin recambio alguno, la de Pacheco, que viene jugando con muchas molestias, y la de Martín Sánchez. Por eso, tras mucho peinar el marcado, el Arosa presentó ayer a un nuevo jugador para esa demarcación. Se trata del central argentino Nacho Carús, que viene a reforzar esa zona del campo tan necesitada.

Carús nació en Buenos Aires hace 23 años y llega a la escuadra arlequinada procedente del Yagüe, del grupo de Tercera RFEF de La Rioja. Formado en Ferrocarril Oeste, a finales de 2020 llegó a España para jugar en el Yagüe. También pasó por la UD Los Barrios andaluz unos meses, y esta temporada regresó a La Rioja para militar en el Yagüe otra vez. Sin embargo, el central intentó abandonar el club riojano para enrolarse en las filas del Náxara, pero la normativa vigente truncó su fichaje, ya que había disputado ya ocho partidos de liga con su club. Así, pasó a formar parte de las sesiones AFE, las que ofrece el sindicato de futbolistas a aquellos profesionales que se encuentran sin equipo.

El central argentino ya se entrenó ayer con sus nuevos compañeros y tiene la licencia federativa en vigor, por lo que podrá formar parte de la convocatoria contra el Paiosaco si Luisito lo estima conveniente.

Nacho Carús se define como “un jugador aguerrido en la marca, fuerte y contundente, con juego sencillo siempre que puedo”

El nuevo jugador arlequinado se define como “un jugador aguerrido en la marca, fuerte y contundente, con juego sencillo en lo que puedo”. Fue el propio jugador el que contactó, a través de la AFE con Luisito, al que le gustó su perfil y decidió traérselo al Arosa para reforzar una posición en la que andaba muy escaso de efectivos.

Del club arlequinado sabe que “es uno de los clubes históricos de Galicia, que cuenta con una base muy importante y que se ha marcado como principal objetivo el ascenso de categoría”. Lejos de lo que se pudiese pensar, Carús llega en buena forma física gracias a las sesiones que realizaba con la AFE. El jugador desconocía ayer si va a estar entre los convocados para el encuentro con el Paiosaco, pero apunta que “estoy para todo lo que me diga el técnico”. Valora de forma muy positiva “el gran ambiente que me he encontrado en el vestuario y espero aportar mi grano de arena a obtener el objetivo”.