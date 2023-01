El Arosa arranca la segunda vuelta con ganas de sumar la primera victoria del año ante el Barco

Arranca la segunda vuelta en 3ª RFEF y lo hace para el Arosa recibiendo en A Lomba (17.00 horas) al Barco. Un choque de alta necesidad para un Arosa que sabe que tiene que volver a sumar de tres en tres, sobre todo como local.

Luisito tiene plena confianza en las posibilidades de su equipo. Donde ya presenta más dudas el técnico de Teo es en lo referido al estado del terreno de juego, “mis sensaciones son muy buenas. Viendo entrenar al equipo estoy tranquilo porque al nivel que lo hace es para estarlo, pero los rivales también cuentan. Sinceramente la semana pasada no era tan optimista y si no fuera por el estado del terreno de juego, hubiésemos ganado al Villalbés”.

Respecto al empate de hace siete días con el que empezó el año, el entrenador del Arosa todavía recuerda que “fue uno de los partidos que más nos perjudicó el estado del campo. Espero que contra el Barco haya mejorado un poco y, al menos, poder circular el balón. Es lo único que pido porque, tal como estamos, necesitamos que el campo esté bien”.

De lo que tampoco se fía Luisito es de la irregular trayectoria de los valdeorreses, “tenemos un respeto enorme a un equipo que está confeccionado para tratar de ascender. Evidentemente, tiene una puntuación más baja de lo que todos esperábamos, pero eso no me impide reconocer que tienen muy buenos futbolistas. A un partido solo, si no tienes el estado de concentración e intensidad necesario, te pueden pasar por encima porque son futbolistas de altísimo nivel”.

Plasmar lo que se entrena

La primera piedra en la construcción de una posible victoria del Arosa, pasa para su técnico, por “plasmar el domingo lo que entrenamos durante la semana porque creo que la afición se iba a divertir bastante y el equipo también porque da gusto verlos entrenar sobre hierba artificial, pero lo primero que tenemos que hacer es mentalizarnos de que todo puede estar condicionado, respetando siempre a un gran rival”.

El juvenil visita al Coruxo

El juvenil de División de Honor visita hoy al Coruxo en Fragoselo (12.15 horas), rival al que tiene un solo punto por encima.