El estado de A Lomba condiciona al Arosa

El estado del césped de A Lomba vuelve a condicionar un partido del Arosa. Las fuertes lluvias que se registraron ayer y que se esperan para hoy hacen creer al técnico arlequinado, Luis Míguez “Luisito” que la situación en la que se va a encontrar el césped del campo vilagarciano no va a ser precisamente la mejor. “El equipo llega muy bien al duelo con el Racing Vilalbés, pero todo lo va a condicionar el estado en el que se encuentre el terreno de juego”, explica el técnico.

De hecho, Luisito todavía no tenía ayer muy clara cual va a ser la alineación que hoy salga de inicio contra el Racing Vilalbés, porque “dependerá mucho de cómo se encuentre el terreno de juego; si está como lo he visto hace unos minutos, va a ser una pena, pero trataremos de adaptarnos lo más rápido posible y rezar para que, durante el encuentro, no llueva mucho”.

A Lomba viene arrastrando un pésimo estado de conservación prácticamente durante toda la temporada, pese a que los clubes ya no realizan entrenamientos en el campo para evitar dañarlo. De hecho, en el último encuentro ante la UD Ourense parecía más un pastizal de caballos que un campo de fútbol. Aunque el Concello se comprometió a buscar una solución durante estos días en los que no hubo competición, las lluvias que se han registrado en estas dos semanas no han ayudado a consolidar el césped que se implantó.

En lo que respecta al partido, Luisito considera que va a ser un encuentro muy complicado ante el segundo clasificado, una escuadra que ha demostrado en este inicio de liga que está diseñada para pelear por los puestos más altos de la clasificación. Para Luisito se trata de “un serio candidato al ascenso, incluso a quedar campeón porque tienen un equipazo. Mantiene la base de la temporada pasada y ha conseguido firmar a futbolistas de un nivel impresionante para esta categoría”. Insiste el técnico arlequinado que el Vilalbés cuenta con “un portero de lo mejorcito y de medio campo para adelante cuenta con jugadores de un nivel muy alto, como es el caso de Santi Gegunde, Marcos Álvarez o Pablo Rey”. A ellos, Luisito añade a los hermanos Varela, Maque o Álex Pérez.

Además de ese compendio de individualidades diferenciales en Tercera División, Luisito destaca el grupo que ha conformado el Racing Vilalbés. Así, insiste en que “en el plano defensivo son un equipo muy buen trabajado, siempre bien plantado sobre el terreno de juego, pero después también es capaz de hacer transiciones defensa-ataque muy verticales”. Además, añade Luisito, “cuentan con una virtud muy buena, que es la de que son capaces de meterse los once por detrás del balón”.

Cualquier error que el Arosa pueda cometer en el plano defensivo “nos va a matar, porque son un equipo que, si te equivocas, te acaban matando gracias a la calidad que tienen esos jugadores, no está de segundo por una casualidad, sino porque son un serio candidato a luchar por el ascenso”.

Además de Campillo, Luisito va a tener complicado contar con Hugo Barcia, que arrastra molestias después de torcerse un tobillo durante un entrenamiento.