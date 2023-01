La humedad frustra la primera jornada del AF-7 en el pabellón de A Senra

El formato indoor de la Arousa Fútbol 7 no comenzó ayer con buen pie, ya que cuando apenas se habían disputado 40 minutos de competición, la organización se vio obligado a suspenderlo. El motivo no fue otro que la humedad que acumuló el pabellón de A Senra, en Ribadumia, provocada por la condensación que convirtió la cancha en una auténtica pista de patinaje. En esas condiciones y ante el riesgo de que alguno de los pequeños participantes pudiese sufrir una lesión grave, la organización decidió suspender los partidos en aras de seguridad y esperando que se secase para reanudarla.

Pese a meter cañones de calor y a los esfuerzos por secar la pista, resultó imposible, por lo que se suspendió la jornada y se devolvió todo el dinero de las entradas. Al cierre de esta edición, la organización debatía qué hacer en la jornada de hoy, si suspender la competición temiendo que pueda volver a suceder lo mismo, o esperar para ver si mejoran las condiciones de las instalaciones de A Senra. Alberto Diz, responsable de la organización reconocía ayer que “cuando llegamos a primera hora de la mañana, las instalaciones estaban en perfectas condiciones, pero la entrada de 400 espectadores y de los equipos al pabellón provocó una gran condensación y puso muy húmeda la pista”. Diz insiste en que “por cuestiones de seguridad no podíamos continuar con el evento ya que el torneo es para que los pequeños disfruten, no para que acaben lesionados, y ante cualquier riesgo como este, hemos decidido suspender los partidos”.