“Me vine a jugar a Galicia porque en Valladolid no hay mar”

Elisa Méndez Santamaría, tiene 22 años, es natural de Valladolid. Se inició en el balonmano de la mano del equipo de colegio “La Enseñanza”-Compañía de María. Luego, pasó por el Aula Valladolid, el Balonmano Pisuerga y, de cadete, dió el salto al Hand Vall Valladolid, donde siendo todavía una jugadora en edad juvenil subió al sénior para jugar con el primer equipo.

–¿Cómo se decantó a dar el salto el Hand Vall Valladolid al Asmubal Meaño?

–En junio de este año finalicé la carrera de fisioterapia. No sabía bien que hacer pero entendía que era el momento para un cambio en mi vida: independizarme, salir de vivir en casa de mis padres, embarcarme en una experiencia propia. Galicia era un buen destino, porque siento que yo soy de las que necesitan el mar y la playa, y se eso carecíamos en Valladolid. La ocasión surgió al hablar con Juan Costas: yo quería empezar a trabajar en mi campo, seguir jugando al balonmano y, mejor aún, cerca del mar. Costas y Meaño me lo ofrecieron… Y me vine encantada.

–Usted llega de Valladolid capital a un enclave rural costero. ¿Cómo lleva el cambio?

–Al principio choca un poco pasar a vivir de una ciudad grande, como es Valladolid, a una villa como Dena. Pero se lleva bien y pronto te adaptas. Cuando llegué en agosto, y empecé a trabajar en la clínica en Sanxenxo, me sorprendía lo lleno que estaba todo y, como de repente, todo se esfumó tras el verano. Vivir en Dena y trabajar en Sanxenxo es muy tranquilo.

–¿Cuando llega al Asmubal con que club se encontró?

–Me encontré con un club humilde, muy unido y que es como una gran familia. Todos se conocen mucho, enseguida notas que en el equipo hay complicidad y todas nos ayudamos mucho, quedamos para tomar algo, hacemos buen grupo. Eso es muy bueno para dentro y fuera de la cancha. Así, una en el Asmubal se siente muy a gusto.

–¿Cómo es Juan Costas desde el banco?

–Es un entrenador que nos pone las pilas, que te exige, que hace que estés muy metida en el partido desde el primer momento. Lo mejor con él es que el error está permitido, él quiere que te atrevas, nunca reprocha un error en ataque por intentar buscar portería, son cosas que ayudan mucho a que la jugadora gane confianza y pueda ir asentándose.

–Esta es su primera experiencia de vivir fuera de casa. ¿Echa de menos a la familia?

–La verdad, tengo el tiempo muy ocupado: trabajo todo el día, hacemos tres sesiones de entrenamiento durante la semana, partido de fin de semana, con viajes de por medio fuera de Galicia, incluso a Canarias… Todo eso ayuda a evadirse, una se da cuenta que apenas hay tiempo para pensar y echar de menos… Además está el equipo y el club, el vivir en piso con dos compañeras del equipo, hablamos mucho de balonmano, vemos partidos… Eso ayuda a cubrir ese hueco, lo llevo bien, más aún con el mar aquí cerca.

–Usted que es de esas personas que tanto precisa del mar, díganos un lugar de Arousa que le haya cautivado al llegar.

–San Vicente do Mar en O Grove. Sus playas me engancharon desde que llegué y me acerco siempre que puedo.

–¿Qué valoración hace de la primera vuelta?

–El objetivo del club es evitar el descenso, y creo que lo tenemos muy bien encaminado. Hemos hecho una gran primera vuelta, pudimos pelear de tú a tu con todos, excepto contra el líder Lanzarote Puerto del Carmen, que fue netamente superior, y que fue el único que nos derrotó en Dena. Incluso en algún partido más pudimos haber ganado. Además la respuesta de la afición en el pabellón de Dena está siendo muy buena, pero yo pediría a la gente que llene aún más el pabellón. Son partidos de la División de Plata Nacional, con entrada libre, y unos partidos muy igualados, de los que apasionan. Por ello, animo a la gente de Meaño a que baje a llenar Coirón, el equipo lo necesita para ir más lejos.

–¿Tal y como están las cosas entiende que el equipo puede plantearse un objetivo más ambicioso?

–No cabe pensar en objetivos añadidos que puedan presionarnos más de la cuenta. Ahora bien, tal y como estamos jugando, y lo igualado que está la liga, siendo ahora séptimos, sería bonito estar ahí al final peleando por una de las cuatro primeras plazas (del segundo al séptimo, seis equipo se aprietan en tan sólo tres puntos)

–¿Para esa segunda vuelta tiene margen de mejora el equipo?

–Siempre lo tiene. A favor está el que cada vez nos compenetramos más como equipo. En contra juega que hasta ahora éramos una incógnita, éramos un equipo humilde que quizás no se esperaban que le sorprendiéramos en la cancha. En cambio, ahora nos conocen mejor, jugarán mucho más precavidas y quizás seamos nosotros las que tengamos que entender que ante el Meaño cada equipo dará un plus en la segunda vuelta para ganarnos.

–¿En qué parcela cabría mejorar para afrontar esta segunda vuelta donde el rival les conoce más?

–En la defensa. Ahí es donde tenemos que crecer más como equipo para enfrentarnos a nuestras rivales. Si lo hacemos, podremos correr y atacar más rápido, que es nuestro fuerte, donde nos sentimos más cómodas. En el estático también tenemos que mejorar, circular más rápido, haciendo más ancha la pista para llevar la pelota a nuestros extremos y tratar de penetrar mejor por ellos.

–¿Para usted Meaño es una estación de paso o un lugar en el que quedarse más tiempo?

–Por lo de pronto es un lugar donde estoy muy a gusto… Trabajo, juego al balonmano que es mi pasión y tengo ahí al lado el mar. Tocará planteárselo al final de temporada. Pero mientras eso no llegue, no tengo pensado planteármelo.