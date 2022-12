El deporte que llena de medallas Arousa

No hay deporte en la comarca de O Salnés que tenga un mayor número de representantes internacionales y que sume más medallas al más alto nivel. El piragüismo arousano cierra un año para enmarcar, con varios títulos mundiales y convertido en referencia, especialmente en la disciplina de la canoa. El logro más importante es el título mundial absoluto de pista obtenido por el C-4 en el que se encontraban Manuel Fontán y su ahora compañero de equipo en el Náutico O Muíño de Ribadumia, Adrián Sieiro, aunque hay muchos más representados en las figuras de Trono Campos, Diego Romero, Fernando Busto, Diego Miguéns, Tania Álvarez, los hermanos Noel y Diego Domínguez y David Barreiro.

Aunque estos logros no serían posible sin el trabajo que desarrollan los clubes asentados en la comarca, encargados de producir las generaciones que, una y otra vez, consiguen subirse al podio. En los últimos años destacan los resultados del Breogán de O Grove, que tuvo entre sus filas a once palistas internacionales. Destaca la progresión de los hermanos Noel y Diego Domínguez, dos madrileños que militan en el club grovense. Ambos formaron un tándem que obtuvo medallas en el Europeo sub-23 y en el Mundial de la misma categoría, quedándose a tan solo un segundo de obtenerla en el C-2 absoluto. David Barreiro fue campeón del mundo en el C-4 1.000 sub-23, mientras que en maratón volvieron a brillar Tono Campos y Diego Romero en la canoa y Tania Álvarez en el kayak, haciéndose con sus respectivos títulos del mundo en Ponte da Lima. El club se centra ahora en impulsar el proyecto del barco Dragón y ha comenzado a recaudar dinero para una segunda embarcación de estas características.

Un nombre propio este año es el de Manuel Fontán, del Náutico O Muiño. El club de Ribadumia ha visto como su palista conseguía dos medallas de oro en el C-4 1.000 en las categorías absoluta y sub-23, además de pelear con los mejores del mundo a nivel individual. A mayores, también disfrutaba de la participación internacional de otro joven valor como es Carlos Picón, que participó en una prueba del Mundial en el C-4 500 en la categoría júnior. El director técnico del club, José Manuel Vázquez, destacaba ayer la importancia que tiene para un club de un municipio pequeño “contar con palistas internacionales todas las temporadas desde 2008, algo que no es precisamente fácil”. Vázquez se lamenta de que los clubes “lo tenemos muy difícil para subsistir porque cada vez tenemos menos ayudas y más gastos; a lo que se suman problemas endémicos del piragüismo español como que, a mes de enero, y todavía no conozcamos el calendario para que los clubes podamos organizarnos, porque la mayor parte de los palistas no somos profesionales”. Pese a ello, el club también ha brillado en las categorías inferiores y lleva subiéndose al podio en la Liga Provincial de Pontevedra prácticamente todos los años desde su inicio.

As Torres Romaría Vikinga de Catoira también pudo disfrutar de éxitos importantes. El más destacado fue el subcampeonato del mundo de maratón obtenido por Fernando Busto y Diego Miguéns en Ponte de Lima. Ambos son dos productos de la casa que lleva muchos años trabajando la base y sacando canoístas. Es el caso de Pedro Torrado que, esta campaña vivió su primera experiencia internacional al participar en un Mundial en el C-4 500 y en el C-1 5.000 en la categoría júnior. También Kevin Longo y Samuel Ares participaron en el Mundial de Maratón en Ponte de Lima en esa misma categoría. Además, en todas las categorías de base obtuvieron metales en los campeonatos gallegos y absolutos, lo que demuestra el trabajo de cantera que están realizando. En cuanto a instalaciones, las dependencias no son muy antiguas, pero necesitan una importante ampliación y acabar con un importante problema de humedades para lo que están en contacto con diferentes administraciones.

Una experiencia internacional este año también la vivió el Náutico de Pontecesures, la que ofreció Nerea Novo. En edad cadete todavía, Novo consiguió clasificarse para el Mundial júnior de Maratón que se disputó en Ponte de Lima, donde hizo una gran competición, finalizando en la quinta plaza. El club también volvió a destacar en las pruebas de promoción, e incluso, acabó subiéndose al podio de la Liga da Eurorregião, en el que participaron 67 clubes gallegos y del norte de Portugal. El club está a la espera de una obra muy importante es el Náutico de Pontecesures. La entidad del Ullán tiene el compromiso del secretario Xeral para o Deporte, Xosé Ramón Lete Lasa, y del alcalde de Pontecesures, Juan Manuel Vidal, de poner en marcha las obras para el primer trimestre del año. El club lleva más de una década reclamando la ampliación de sus instalaciones que, ante el volumen de palistas con el que cuenta, se han quedado pequeñas. De hecho, para guardar todo el material con el que cuentan tienen que recurrir a contenedores. Utilizar las duchas o los vestuarios también es toda una odisea para los deportistas del Náutico Pontecesures debido a la escasa capacidad que posee el club en estos momentos. El ente cuenta con palistas de todos los municipios limítrofes.

En A Illa, el nombre propio es el de Yeray García. El joven, integrante del equipo de canoa que se entrena en el CGTD, regresó con cuatro medallas del Mundial Universitario que se disputó en Polonia. Junto a él, también destacan los nombres de la pareja formada por Rocío Paz y Blanca Piñeiro, que consiguieron varias medallas en los campeonatos de España. El club está pendiente todavía de que se realicen una serie de obras en el Centro de Usos Náuticos para formalizar su traslado desde las instalaciones de A Canteira. Aunque guarda material en las nuevas instalaciones, todavía no puede usarlas a la espera de que se corrija esa situación con unas obras que comprometieron Concello y Dirección Xeral para o Deporte.

Por último, Cambados ha destacado en las pruebas de Kayak de Mar y está consiguiendo muy buenos resultados con la base, como demuestra el título de campeona de España obtenido por Sofía Parada en la categoría infantil de kayak.

Instalaciones para impulsar Vilagarcía

Con seis años de antigüedad, el Piragüismo Vilagarcía está luchando por recuperar la tradición de este deporte en la ciudad. El club está consiguiendo buenos resultados en las categorías de base pero su gran logro este año está más relacionado con las infraestructuras. Desde su nacimiento, el club está asentado en una caseta en el muelle de pasajeros que no reúne las mínimas condiciones para la práctica deportiva. Después de mucho reclamar y pelear, el 2022 fue el año en el que se licitó la remodelación de una de las naves del puerto para convertirse en la sede del club. David Baños, el presidente de la entidad, reconoce que “ese era uno de los grandes objetivos que teníamos, tener un sitio desde el que trabajar y esperamos poder disfrutar de él a partir de abril o mayo”. Contar con esas instalaciones es muy importante para el club ya que “nos va a permitir crecer, que la gente rea en este proyecto, por eso para nosotros eran básicas estas nuevas instalaciones”, explica Baños. El proyecto que ha puesto en marcha el Piragüismo Vilagarcía mira a medio-largo plazo, con la intención de ir captando niños de la ciudad que, o se van para otros clubes o optan por otros deportes ante la falta de unas instalaciones dignas, algo que esperan que no vuelva a suceder a partir de 2023.