Al Arosa hay días en que le cuesta mucho marcar. El equipo es capaz de generar ocasiones, de mantener un ritmo alto de partido, pero cuando no quiere entrar, no hay nada que hacer. Ayer fue uno de esos días, en los que el Arosa llegó a tener varias jugadas definitivas, especialmente una triple ocasión en el descuento que desbarató dos veces el meta de la UD Ourense antes de que Fajardo la enviase fuera. Aunque si dominó gran parte del encuentro, los arlequinados no fueron superiores a un rival que demostró los motivos por los que puede ser un aspirante en la lucha por el ascenso y los play off. Manu Táboas también metió un par de manos importantes que evitaron que los tres puntos volasen de A Lomba. Una Lomba que cada vez tiene peor el césped, ayer era más un pastizal para caballos que un lugar para jugar al fútbol, un mal endémico de Vilagarcía que ninguna corporación es capaz de solucionar, limitándose a echarle la culpa a la lluvia, a los hongos y a unas cuantas milongas más. Campos como A Senra, Salvador Otero o San Pedro están en muchas mejores condiciones pese a no contar con el presupuesto que tiene A Lomba para su cuidado.

Todavía no se había cumplido el primer minuto de juego, cuando Julio Rey robaba el balón en tres cuartos y lanzaba a Borja Míguez, el delantero local se adentraba en el área con velocidad, pero no supo precisar su disparo, que se fue por encima del larguero. La jugada resumía a la perfección la salida al campo del Arosa, presionando en bloque alto y buscando la verticalidad en cada acción en la que recuperaba el balón. Pero el Ourense tiene armas para contrarrestar estas situaciones y en tan solo un minuto creó dos ocasiones por banda izquierda. Las primeras obligó a Manu Táboas a desviar el disparo de Álex Vázquez. La segunda en un centro al área que no acertó a rematar ninguno de los delanteros. El encuentro se convirtió en un ida y vuelta constante, con ambos equipos generando ocasiones, aunque faltaba acierto ante las porterías. Brais Rodríguez respondió en el minuto 10 a un buen disparo de Iñaki Martínez y Borja Míguez cabeceó prácticamente a continuación fuera. El encuentro estaba muy entretenido, con dos equipos que luchan por meterse en la zona noble de la clasificación. En el minuto 13, fue el turno de la UD Ourense, en una incorporación de Álex Vázquez, que cedió atrás para Champi. El disparo del centrocampista fue desviado por Manu Táboas con una mano providencial. Sylla y Borja se estorbaron en un remate a centro de Julio Rey. El encuentro carecía de un dominador claro, quizás el Arosa tenía más el balón, pero en ocasiones, los dos equipos estaban muy parejos. Cuando el encuentro encaraba el final de la primera mitad, una larga jugada del Arosa por banda izquierda finalizó con centro de Iñaki Martínez al área. Allí se elevó sobre todos sus rivales Sylla para asestar un certero cabezazo que obligó a Brais Rodríguez a meter una mano espectacular para evitar el tanto. La primera parte finalizó con un disparo de Iñaki Martínez demasiado alto. El duelo bajó en intensidad en el inicio de la segunda mitad, con los dos equipos más espesos a la hora de crear sobre un terreno de juego que sigue en estado lamentable. Sylla volvió a gozar de un cabezazo que se escapó fuera por milímetros, antes de que Luisito modificase su sistema para colocar al senegalés en punta, junto a Borja Míguez. Pese a la ocasión y al cambio de sistema, el Ourense pasó a controlar el partido y a rondar con cierto peligro el área de Manu Táboas. El Arosa ya no disponía de esa alegría mostrada en la primera mitad. Sin embargo volvió a gozar de una doble ocasión clarísima. Una falta en la corona del área permitió a Fajardo disparar fuerte abajo, Brais Rodríguez desvió sin atrapar el balón, que se paseó por toda la línea de gol hasta que llegó a los pies de Santi Figueroa, cuyo disparo lo sacó el meta ourensano con el pie. La doble ocasión espoleó al Arosa, que volvió a tomar el mando del encuentro. Brais Rodríguez volvió a desviar un disparo cruzado de Fajardo en el 68. El Ourense trató de guarecerse y buscar la contra con Raúl Nelo, bien vigilado por Martín Sánchez en esas acciones. Luisito se la jugó en los últimos minutos con la juventud de Barcia y Losada para tratar de hacer daño a la UD Ourense con su velocidad. Losada tuvo la victoria en el 87 en una volea a la salida de un córner que se fue rozando el palo. A Base de saques de esquina, el Arosa acabó encerrando a la UD en su campo, pero ninguno de ellos encontraba rematador en la melé de jugadores que se amontonaba en el área de Brais Rodríguez. Gabi Sanín estuvo cerca de sorprender a Manu Táboas en el 89. La última jugada del partido fue una triple ocasión para el Arosa a cual de ellas más clara, primero, Mario Domínguez ejecutó a la perfección una falta lateral que se envenenó y obligó a Brais Rodríguez a intervenir. El balón cayó a los pies de de Hugo Losada, que la estrelló en el portero. El rechace fue para Fajardo, pero su durísimo disparo se marchó fuera por milímetros. Así acabó un encuentro en el que el Arosa volvió a adolecer de falta de pegada en el área rival, algo que está lastrando sus oportunidades de engancharse a los primeros puestos. Luisito: “Las tuvimos de todos los colores pero no pudo ser” El empate de ayer le dejó un sabor agridulce a Luis Míguez “Luisito” que reconocía no estar contento por el resultado pero sí por la entrega que mostró el equipo, especialmente en los últimos minutos “donde conseguimos llevar arrastro al rival y las tuvimos de todos los colores, pero no entraron”. El técnico lamenta que no les acompañase la suerte del gol e insistía ayer en que “merecemos ganar ante un muy buen equipo, un rival que me gustó mucho, aunque fuésemos superiores en la última media hora de juego”. Insiste Luisito en que “estoy muy amolado por no ganar, pero contento por crear ocasiones y la entrega de mis jugadores, que nunca dejaron de buscar el gol, aunque ahora, el resultado sea inamovible; el fútbol tiene estas cosas”. Luisito se lamentaba ayer de que “no es normal que Sylla falle lo que falló, lo que ocurrió en la última jugada, donde nos sacan el balón debajo de los palos; otro día tropezará en una rodilla, un día que no lo merezcamos, y entrará”. Reconoce que “no tuvimos eficacia en la finalización pero les hicimos mucho daño cuando cambiamos de sistema”. Ficha Técnica Arosa: 0 Manu Táboas, Santi Figueroa, Cotilla, Pacheco, Martín Sánchez, Abel Suárez (Javi Sandá, m. 54), Brais Vidal, Julio Rey (Mario Domínguez, m. 83), Iñaki Martínez (Fajardo, m. 54), Sylla (Hugo Losada, m. 83) y Borja Míguez (Hugo Barcía, m. 83).

Ourense: 0 Brais Rodríguez, Varo, Álex Vázquez, Villa, Javi Labrada, Viti, Albertito (Gabri Senín, m. 46), Antón Guisande (Osián, m. 75), Carlos de Dios (Manu Núñez, m. 46), Champi y José Pérez (Nelo, m. 69)

Árbitro: Alexandre Represas Rodríguez (A Coruña), auxiliado en banda por Bermúdez Seoane y Núñez Maño. Amonestó al local Sylla, Brais Vidal y a los visitantes Manu Núñez, Viti, Villa, Javi Labrada Incidencias: Encuentro de la 13ª jornada de liga disputado en el campo de A Lomba ante una s1.800 personas.