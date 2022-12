El Ponte Caldelas, difícil escollo para el Unión Dena

Segundo partido consecutivo en As Cachizas del Unión Dena, donde recibe al Ponte Caldelas a las 17.00 horas. Rival complicado que pelea de lleno por el liderato con Matamá y Alertanavia. Del Ponte Caldelas preocupa su poderío anotador siendo, de largo y con 30 goles, el máximo realizador de la liga, comandado arriba por un Ventín que es su referencia, con 12 dianas en su haber. Ante un rial de ste calado le toca a los de Juan Alarcón tratar endulzar el empate del pasado jueves en As Cachizas ante A Lama, en un partido que se le complicó al quedarse con diez a inicios de la segunda parte, cuando caían por 0-1. Un gol de Álex en 62 puso las tablas, para luego, aún inferioridad, embotellar al rival y generar ocasiones para una victoria que al final no cristalizó.

Un A Lama al que, precisamente, visita esta tarde el San Martín (16,30). Los de Vilaxoán lo hacen sin complejos,, buscando mantener su buena racha a domicilio.