Tres puntos con un envoltorio que obliga a activar todas las alertas

En un día en el que los dos primeros clasificados tienen a priori exigentes compromisos, el Arosa, tercero en discordia, visita hoy (17.00 horas) Santa Mariña para medirse al Choco, colista con 7 puntos, exactamente la tercera parte de los que suman los arlequinados.

Luisito tiene claro que el respeto al rival será condición innegociable para saltar al sintético de Redondela. Para nada tiene en cuenta el técnico del Arosa que tendrá enfrente a un rival que ha perdido 7 de los últimos 8 encuentros y que hoy estrenará entrenador. “Lo que tenemos que hacer es respetar al máximo al rival. El Choco es un equipo histórico que lo lleva haciendo bien muchísimo tiempo en la categoría. El campo es siempre muy complicado. Allí perdió la UD Ourense y el Viveiro y tiene jugadores que no voy a descubrir como Cortegoso, Yago, Comis, Félix…”, apunta el técnico.

La baja segura de Brais Pedreira, además de la duda de Sylla, ha obligado al Arosa a preparar un once sin mirar más allá de esta tarde. El propio Luisito subraya que “hasta llegar al vestuario no decidiré que once voy a sacar. Probé varias cosas pensando solo en el Choco porque pensar más allá sería un error”.

Por la personalidad que muestre el Arosa en Santa Mariña pasarán buena parte de las opciones de llevarse tres puntos muy importantes. En esta línea, el propio entrenador considera que “tenemos que ser nosotros mismos y ser fieles a lo que entrenamos”.

El nivel de juego mostrado ante el Atlético Arteixo no fue del agrado del propio entrenador quien reconoció que a su equipo le faltó fútbol y que lo mejor fue el resultado. Un triunfo el del pasado domingo que tocará refrendar esta tarde a la espera de recibir nuevamente el domingo en A Lomba a la Unión Deportiva Ourense.

Santi Figueroa, jugador que hizo su primer gol como arlequinado, el pasado domingo, apuntó que “es un partido diferente por el poco tiempo de preparación, pero vamos a Redondela con muchas ganas. Tenemos que centrarnos en lo que sabemos hacer porque el Choco siempre te exige”.

David Pérez se estrenará en el banquillo redondelano

El Choco se ha visto obligado a recurrir al cambio de entrenador a tenor de la dinámica que le ha llevado a la última posición de la tabla. El nuevo inquilino del banquillo es David Pérez que debutará como técnico en la categoría a donde llega procedente del Portonovo, club en el que ejercía de ayudante de José Vecoña.

Pérez, con una larga trayectoria como futbolista en clubes de la talla de Racing de Ferrol o Pontevedra, entre otros, afronta su primera experiencia midiéndose a uno de los equipos llamados a pelear por el título de liga. Aferrarse a los resultados en Santa Mariña será una de las premisas para invertir la trayectoria de los de Redondela.