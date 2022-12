El Asmubal padece la ira goleadora del líder (32-46)

Cedió su imbatibilidad el Inelsa Solar en Coirón al caer ante el Lanzarote Puerto del Carmen, líder que pasó por Dena con un tsunami. Fue, de largo, el mejor equipo visto en Coirón, con un ritmo trepidante y una velocidad de balón que apunta a otra categoría.

Su 5-1 incisivo, con Lucía Betancor de avanzada, que igual aprovechaba su posición para ser luego punta de lanza en el contragolpe, el Lanzarote aprovechaba cada balón para salir en oleada y, cuando no, resolver con ataques tan cortos que apenas dejaba asentar el 6-0 defensivo de las verdinegras.

Por el centro, el tándem internacional paraguayo, formado por Fernanda Luján y Delyne Ester Leiva, llevó la batuta de cada acción que, cuando no decidían ellas, enviaba la pelota al cualquier lado, desarbolando a las meañesas y definir ganando la superioridad.

Las canarias mandaron siempre ante un Asmubal que solo pudo mantener el pulso durante los primeros 20 minutos (12-13). Ahí un 0-3 de parcial ponía el 12-16 que se traducía al descanso en un 17-23.

Tras el paso por vestuarios, el Lanzarote se mantuvo incólume. El 20-29 que reflejaba el electrónico en el minuto 37 hacía presagiar que no habría chance alguna a la reacción, y un posterior 23-33 finiquitaba el partido. Para entonces, Juan Costas ya había reservado a sus jugadoras tocadas, mismo a una Carolina Fajardo que se fue al banco.

De ahí al final, fue un dejarse ir por ambos hasta el 32-46 final. En contra, los 46 goles en 60 minutos supusieron un varapalo para la defensa verdinegra en Coirón. Lo advertía Juan Costas, en la previa, cualquier posibilidad pasaba por una defensa que barrieron física y anímicamente las canarias. La derrota, que parecía anunciada, deja a las meañesas séptimas, justo en mitad de la tabla en una liga con el objetivo de la permanencia para un recién ascendido.

Juan Costas reconocía que “hicimos un partido pésimo en defensa, ellas nos pudieron, pero nosotros no tuvimos actitud defensiva. Éramos conscientes de que no era un partido de nuestra liga, pero no podemos perder encajando 46 goles”.

Ficha del partido:

Asmubal 32

Ligero y Caneda; Agustina (5), Arangio (3), Sabela (3), Fajardo (9), Currás (1), Cores (1), Elisa (6), Miniño (2), Rey y Vanesa (2).

Lanzarote 46

Mazaira; Carolina (3), Beatrirz Betancor (2), Lucía Betancort (7), Attereni (2), Cabrera (6), Machín (2), Carla, Lucía (6), Leiva (6) y Luján (12).

Marcador cada 15 minutos: 9-9; 17-23; 25-32; 32-46.

Árbitro: Díaz García y Alonso González. Tres exclusiones a las locales y una a las visitantes.

Incidencias: Undécima jornada.