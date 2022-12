Al Arosa juvenil le sientan muy bien los aires de Cantabria. Allí ha vuelto a respirar consiguiendo de nuevo una victoria a domicilio. En este caso, más importante si cabe al lograrla en el feudo del quinto clasificado. Un Bansander que se encontró con un rival muy sólido a nivel defensivo y capaz de hacer bueno el único tanto del partido.

El plan de partido de los de David López “Perú” tenía como condiciones innegociables la ambición y el carácter. Nada de achicarse ante un rival teóricamente superior y en ello tuvo mucho que ver el planteamiento de presionar muy cerca de la portería rival ante un cuadro cántabro acostumbrado a construir desde atrás. Así llegó el tempranero y único tanto del partido.

Apenas se habían consumido los primeros cinco minutos de partido cuando una recuperación de Redondo en campo rival tuvo su continuidad en la aparición de Fer en ataque y su posterior asistencia a Marcos Memet para que éste hiciese el gol con un disparo arriba que hacía bueno el planteamiento.

No se conformaron los vilagarcianos y siguieron mirando hacia la portería del Bansander. El juego y las oportunidades inclinaban la contienda hacia el 0-2, pero no así el caprichoso acierto. Fer, Nico y el propio Memet dispusieron de situaciones merecedoras de gol mientras los locales no terminaban de sacudirse del asedio.

Tras el descanso fueron los cántabros los que dieron un paso al frente, aunque el Arosa no se descompuso nunca defensivamente. Los continuos balones al área nunca encontraron un remate en ventaja mientras los visitantes esperaban el momento de poder explotar las espaldas de un equipo volcado. Tuvieron el 0-2 nuevamente, pero tocó sufrir por lo escaso de la diferencia para luego desbordar la alegría tras el pitido final.

Ficha del partido:

Bansander 0

Íker, Cruz, Carral, Maza, Nico, Adrián Arenal (Chelu, min. 64), Saúl Reguero, Montes (Martín, min. 58), Marcos Velar (Adrián, min. 58), Javi (Saúl, min. 84) (Joah, min. 58) y Diego Cano.

Arosa 1

David Conde, Samy (Pedro, min. 46), Nico, Teo, Sergio Prieto, Migui Fernández, Mateo García (Arón, min. 75), Lucas García (Víctor, min. 44), Redondo, Fer (Seijo, min. 87) y Memet (Abel, min. 75).

Goles: 0-1, min. 6: Memet.

Árbitro: Vegas Manrique. Mostró amarilla a Saúl Reguero y Carral por los locales, y a Pedro Carril, Víctor y Fernando Redondo por el Arosa.

Incidencias: Jornada 13. Campo de Villaescusa en Santander.