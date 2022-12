Tres puntos de vital importancia son los que sumó el Arosa ante un Arteixo que solo fue peor que los arlequinados en las áreas. La buena noticia de la vuelta del mejor Alassane Sylla tuvo mucho que ver en la consecución de un triunfo iniciado desde bien temprano y rubricado muy cerca de la conclusión.

No pudieron empezar mejor las cosas para los locales. Ni el más optimista podría esperar el golazo de Sylla al minuto y medio de partido. Todo llegó tras una indecisión de los centrales visitantes. Una acción que derivó en un rebote que habilitó la carrera del senegalés para conducir unos diez metros y conectar un derechazo desde fuera del área que se coló por la escuadra.

La bofetada recibida por el Atlético Arteixo hizo que pasasen por una fase de dudas. Sus errores en la toma de decisión se estaban convirtiendo en una espoleta para el despliegue ofensivo de los de Luisito, especialmente por bandas, pero los centros laterales no encontraban un finalizador. En la situación más clara, Borja Míguez no llegó a un balón servido por Iñaki Martínez desde la izquierda.

Con el paso de los minutos, los de Juan Riveiro empezaron a encontrar el tino que les estaba faltando. Su banda derecha, con Diego Vela como percutor, estaba convirtiéndose en su camino preferido hacia la portería local. Así fue cuando el ex del Bergantiños apuró su conducción hasta la línea de fondo para servir un pase a Xavier Alexander en el área pequeña, pero su remate se perdió en un bosque de piernas defensoras.

Sin complejos de ningún tipo, y apurados por el marcador, los de Arteixo insistieron en su norte con el Arosa buscando castigar el riesgo rival con la gestión de las transiciones. Era un partido de área a área y en ese vértigo parecían encontrarse mejor los coruñeses. Diego Vela siguió porfiando por su costado y un centro chut suyo obligó a Manu Táboas a intervenir con acierto.

No sería la última acción de serio peligro para la portería del Arosa. Poco después, con los de Luisito sin ningún control del partido, Óscar Varela filtró un buen pase a Xavier Alexander, éste cedió a Pablo Naya quien, con todo a favor y desde el punto de penalti, conectó un remate a las nubes para alivio de la parroquia local.

Al descanso se llegó con muchas mejores sensaciones de juego por parte de los visitantes, algo que se mantuvo en los primeros minutos de la reanudación con un Arosa sin peso de su mediocampo y con mucho más trabajo en facetas defensivas que ofensivas.

La tendencia respecto a los merecimientos de los de Juan Riveiro se confirmó con el tanto del empate. Fue en un centro desde la izquierda de Óscar Varela que Xavier Alexandre cedió atrás para la llegada de un Fabio que conectó un derechazo que se coló pegado a la cepa del poste derecho de Táboas.

Triple cambio para cambiar la dinámica

Restaba más de media hora y Luisito quiso espolear a su equipo con un triple cambio y un dibujo de tres centrales, pero el que pudo golpear nuevamente fue el Arteixo aunque el remate mordido de Xavier Alexandre no tuvo consecuencias. Como tampoco una transición local posterior en la que Sylla quiso repetir la misma suerte que en la acción del gol, pero el desenlace no tuvo nada que ver.

Más cerca estuvo del tanto delantero senegalés tras una acción de Javi Sandá. Su centro sirvió para que Sylla rematase por encima de la salida de Jesús Jurado obligando a Marcos Rodríguez a salvar bajo palos. Fue el preludio del 2-1 cuando un centro de Cotilla desde la izquierda fue rematado por Santi Figueroa. Primero con un cabezazo a bocajarro que salvó Jesús Jurado, pero el rechace lo embocó el pontevedrés en una acción de carrilero a carrilero.

La insistencia del Arteixo añadía suspense al desenlace, pero nuevamente Sylla volvió a ser determinante en una acción por banda derecha plena de potencia y calidad en la que sirvió al punto de penalti donde estaba nuevamente Santi Figueroa para rematar y obligar a Jurado a hacer una gran parada, pero nuevamente el rechace cayó a pies de un arosista, en esta ocasión de Javi Sandá, para marcar el 3-1 con todo a favor y desbordar la alegría en A Lomba.

Tres puntos que devuelven al Arosa a la senda de la victoria en la entrada de una semana de tres encuentros a cada cual más importante para seguir alimentando la ilusión del ascenso.

Ficha del partido:

Arosa 3

Manu Táboas, Santi Figueroa, Pacheco, Martín Sánchez, Cotilla, Brais Vidal, Abel Suárez, Julio Rey (Jorge Fajardo, min. 57), Iñaki Martínez (Javi Sandá, min. 57), Sylla (Hugo Barcia, min. 89) y Borja Míguez (Hugo Losada, min. 57).

Arteixo 1

Jesús Jurado, Antonio González, Mauro (Aitor García, min. 81), Marcos Rodríguez, Diego Vela, Iván, Óscar Varela, Fabio, Pablo Naya (Íker Castro, min. 66), Eduardo y Xavier Alexandre (Víctor Guerra, min. 87).

Goles: 1-0, min. 1: Sylla; 1-1, min. 52: Fabio; 2-1, min. 72: Santi Figueroa; 3-1, min. 88: Javi Sandá.

Árbitro: Alberto Lago Barreiro (Lugo), auxiliado por Jesús López y Jesús Adán. Amonestó a los locales Borja Míguez y Jorge Fajardo y a los visitantes Fabio y Marcos Rodríguez.

Incidencias: Jornada 11. Cerca de 700 espectadores en A Lomba.

Luisito: “Quizá fue nuestro peor partido en casa”

No tenía dudas Luisito en su valoración: “No fue nuestro mejor día y lo mejor fue el resultado. El primer gol no nos hizo ningún bien porque entramos en un juego que no tenemos entrenado y sufrimos. En el cuerpo a cuerpo éramos muy inferiores a ellos. La clave fueron los tres cambios, pero no podemos jugar a algo que no entrenamos”.

Añadió el técnico que “estoy muy contento por el resultado y porque ganamos pasando momentos muy difíciles. Quizá fue el peor partido que hicimos en casa. Y no fue por falta de actitud, porque los futbolistas se mataron en el campo, pero jugamos muy bloqueados y por eso hice los tres cambios a la vez”.

No olvidó tampoco que “El campo es una vergüenza y es muy difícil jugar. Es un patatal y nos perjudicó una barbaridad. Aún así debimos haber intentado un pase más muchas veces porque cuando lo dimos el equipo jugó mucho mejor”.