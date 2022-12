El Viajes Interrías quiere recuperar su confianza en Friol

El Viajes Interrías necesita un giro de timón y con esa intención se presentará mañana sábado en el feudo del Friol (16.15 horas). Un escenario que se presenta tan propicio como peligroso dada la posición de descenso que ocupan las lucenses.

Luis Treviño, entrenador de las de Vilalonga, no rehuye de la difícil situación por la que atraviesa su equipo después de encadenar varios resultados negativos. “Necesitamos resetear cuanto antes. Nos hicieron daño los tres últimos partidos. Hicimos cosas bien, pero nos penalizaron los errores. Además, venimos de un partido muy malo, pero aún así tuvimos nuestras opciones de llevarnos algo. Tenemos que pensar en positivo y lo mejor para eso es obtener un resultado positivo cuanto antes”.

Por mejorar las prestaciones individuales entiende Luis Treviño que se puede encontrar el camino hacia el beneficio colectivo. En esa línea reconoce que “queremos buscar soluciones para jugadoras que están pasando apuros en cuanto a confianza. Incluso no descartamos buscarle acomodo en posiciones distintas, pero sin presionarlas en exceso. De ánimos están bastante bien y a Friol vamos con toda la ilusión del mundo a buscar tres puntos que cambien la dinámica”.

Partido de segundas jugadas

Acerca de las cualidades del Friol, Luis Treviño considera que “son muy directas y muy fuertes en la segunda jugada. Acumulan mucha gente en ataque y en el juego aéreo tienen gente muy grande. Luego, en ataque tienen a Alicia que es una jugadora que se le caen los goles de los bolsillos”.

Una de las cuestiones a mejorar de cara a la cita de mañana es lo referido a la presencia en el área rival. Considera el técnico del Viajes Interrías que “tenemos que ser capaces de atacar con más jugadoras. Es la única manera de poder tener el control del partido. Defensivamente estamos bien, pero tenemos que estar igual de bien en el otro área”.

Las celestes tienen las ausencias de Laura Iglesias y Sara García.

El Umia tiene un pasaporte a la tierra media

El Umia también tiene un exigente compromiso mañana sábado en A Bouza (17.00 horas) con el Real Avilés. Un choque en el que el conjunto de Miguel Cores tiene la oportunidad de tomar contacto con la zona media después de unos resultados adversos.

Las asturianas llegan con cuatro puntos más en su haber y establecidos en la octava plaza, dos por encima de un Umia que viene de encajar once goles en los tres últimos partidos y que sabe donde tiene que dar un paso adelante para volver a traer grano a su casillero. Con una victoria en las cinco últimas jornadas disputadas, las rojillas tienen además la motivación de volver a dar una alegría a su afición. Algo que no ha sucedido en el último mes y medio de competición y que no quieren que se convierta en una constante.