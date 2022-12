El Arteixo anuncia propósito de enmienda en A Lomba

El Arosa tiene el domingo en A Lomba uno de esos rivales que ha retornado a 3ª RFEF con ganas de quedarse. Un Atlético Arteixo que, con 11 puntos y una posición por encima de la zona de descenso, llegará a Vilagarcía después de caer ante el líder en la última jugada del encuentro.

Juan Riveiro, entrenador de los coruñeses, no duda en reconocer que “estamos un poco tocados después de esa derrota. Jugamos muy bien y merecimos más, pero de victorias morales no se vive. Tenemos que meter puntos reales en el casillero”.

En esa dinámica de tres victorias, dos empates y cinco derrotas, el Atlético Arteixo está teniendo en los problemas defensivos uno de sus principales lastres en cuanto a rendimiento. Su técnico sostiene que “nos están haciendo goles con muy poco. A eso sumamos que los errores que tenemos nos están penalizando muchísimo. El Barco, por ejemplo, nos tiró una sola vez a portería y nos hizo gol. Ya nos han dado tres o cuatro bofetadas así como bienvenida a la categoría y tenemos que empezar a aprender cuanto antes”.

Es precisamente el salto de Preferente a 3ª RFEF lo que le está costando un peaje de adaptación que esperan solventar cuanto antes. Riveiro apunta que “hay un salto importante de una categoría a otra. El fútbol empieza en 3ª RFEF a todos los niveles. Es una categoría en la que si no trabajas bien a todos los niveles te pintan la cara. El nivel de los futbolistas tampoco tiene nada que ver y errores que cometías en Preferente no te castigaban tanto como te castigas en esta liga. Además, para marcar tienes que ser capaz de forzar el error al rival porque nadie te va a regalar nada y para hacer goles tienes que merecerlo”.

Con más del 50% de la plantilla que logró el ascenso el Atlético Arteixo quiere ser en A Lomba, “el equipo competitivo de los últimos partidos. Tenemos que ser capaces de adaptarnos al terreno de juego de A Lomba, que creemos que no está en muy buenas condiciones, y no perder la identidad demostrando que somos un equipo con personalidad y ambición”.

“Me espero a un Arosa muy práctico”

Juan Riveiro, quien ya visitó A Lomba varias veces como técnico del Paiosaco, tiene claro que Arosa se va a encontrar el domingo. Respecto al guión que espera del encuentro, el entrenador coruñés considera que “me espero a un rival muy práctico y muy intenso. No es una crítica, sino que cada equipo tiene sus señas de identidad”.

Respecto a lo que ha visto de los arlequinados en lo que va de temporada, Riveiro insiste en que “será un equipo de presión, de pelear los segundos balones y que no se va a complicar la vida. Supongo que la banda izquierda seguirá siendo hacia donde vuelque su juego ofensivo y no me espero un guión diferente. El Arosa tiene muy claro a lo que juega y no lo esconde”.

Respecto a las posibilidades de los de Luisito de pelear por el ascenso de categoría, el técnico del Atlético Arteixo entiende que “por muchas razones el Arosa debía pelearle el título de liga a cualquiera, pero eso le va a exigir una línea más sólida de resultados de la que llevan ahora. El Fabril puede ser que no esté ganando con brillantez, pero está ganando y eso exige aún más a los que van por detrás. Si ya hay que recurrir al play-off para poder ascender ahí la suerte tiene mucho que decir”.