El Arosa vuelve a quedarse sin pegada

El Arosa, consciente de la necesidad de sumar puntos para evitar que el Fabril se pueda escapar en esa lucha por el primer puesto, salió a morder y a ponerse por delante cuanto antes. Pudo conseguirlo nada más comenzar gracias a un fallo de Nico Manteiga, que se dejó robar la cartera por parte de Iñaki Martínez. El jugador pontevedrés se plantó solo ante Adri Castro, pero su disparo acabó besando el lateral de la red. A pesar de la ocasión, en ningún momento el Arosa fue claro dominador del balón en la primera mitad. Es más, esta estuvo sumamente igualada, con una lucha titánica en el centro del campo, acrecentada por la intensa lluvia que se estaba registrando.

Una acción de Marcos Gómez permitió a Manu Máquez entrar en el área y probar a Manu Táboas. El propio Marcos Gómez, que se acabaría convirtiendo en una pesadilla para la zaga arlequinada, habilitó a Isaac que remató muy cerca de la portería. La respuesta del Arosa fue un cabezazo de Sylla que se fue fuera por poco. Cuando todo hacía pensar que el encuentro se iría al descanso con el marcador igualado, el Silva asestaría un duro golpe. Corría el minuto 39 cuando el equipo coruñés enlazó una bonita jugada que finalizó con pase al punto de penalti, dejada de cara y remate de Marcos Gómez que hacía inútil la estirada de Manu Táboas.

El tanto dejó tocado al Arosa que tuvo en el descanso la mejor noticia. Luisito recompuso el equipo y los arlequinados salieron desde el primer momento a buscar el empate, con los mismos hombres que en la primera mitad. A través del juego por banda, el Arosa comenzó a embotellar al Silva cerca de su área, pero los centros de Cotilla y Santi no encontraban un rematador claro. La ocasión más clara llegaría en una bonita combinación entre Abel Suárez, Julio Rey y Cotilla, que finalizó con Iñaki Martínez rematando fuera por pocos centímetros.

Eran los mejores momentos de un Arosa que quería igualar el encuentro a toda costa. Tanto lo buscó que lo acabaría consiguiendo en el minuto 57 gracias a un error del meta local. La jugada nace en un centro desde la izquierda de Cotilla que Adri Castro despeja de puños hacia la frontal, donde se encontraba Brais Vidal. El jugador arlequinado remató de primeras al fondo de la portería.

Lo que parecía más complicado se había conseguido, y el Arosa quiso más, pero se encontró con los cambios estratégicos de Javi Bardanca y con la pertinaz lluvia, que comenzó a encharcar el campo y a dificultar que rodase la pelota.

Pese a esas circunstancias, el Arosa todavía tuvo alguna ocasión, como la de Borja Míguez, cuyo disparo fue interceptado en el área por Antonio. Sylla también remató un saque de esquina que se fue rozando el palo.

El esfuerzo comenzó a pasar factura al Arosa y permitió al Silva salir, de forma tímida, de su campo y aparecer por el área de Manu Táboas, aunque con escaso peligro. Los últimos instantes del encuentro acabarían siendo de color arlequinado. El equipo de Luisito gozó de varias ocasiones de remate ante la portería local, pero todas ellas acabarían siendo bloqueadas por los defensas coruñeses. Brais Pedreira estuvo cerca de desnivelar el marcador en un disparo de falta directa que obligó a Adri Castro a desviar el balón con muchos apuros. La última ocasión volvió a caer del lado visitante, en una jugada en la que centró Brais Pedreira y remató de cabeza Hugo Losada.

El punto semeja bastante escaso con respecto a los méritos de los arlequinados pero les permite mantenerse en la tercera plaza de la clasificación. La mala noticia es que el Fabril abre una brecha importante en la clasificación, al distanciarse a seis puntos. El próximo encuentro de los arlequinados será el próximo domingo en A Lomba ante el Atlético Arteixo, donde se antoja muy necesaria la victoria.

Ficha Técnica:

Silva: 1

Adri Castro, Josito, Antonio, Nico Manteiga, Álex Coba, Manu Máquez (Xusto, min. 86), Álex Lorenzo, Álvaro Rey (Brais Lema, min. 64), Marcos Gómez, Isaac (Rafa Kun, min. 93) y Antón Garda (Joshua, min. 93).

Arosa: 1

Manu Táboas, Santi, Pacheco, Martín, Cotilla, Brais Vidal, Abel Suárez, Sylla (Losada, min. 86), Iñaki (Fajardo, min. 73), Julio (Brais Pedreira, min. 76) y Borja (Mario Domínguez, min. 86).

Goles: 1-0, m. 43: Marcos Gómez; 1-1, m. 57: Brais Vidal.

Árbitro: Miguéns Santiago. Mostró amarilla a Antón Garda por los locales y a Pacheco, Abel Suárez y Sylla por los visitantes.

“Me voy disgustado con el empate”





Un tanto contrariado se mostraba ayer el técnico del Arosa, Luis Míguez, “Luisito”, con el resultado. Reconocía que se iba de A Grela “disgustado porque hicimos un gran partido y solo nos llevamos un punto”. También se iba disgustado con el arbitraje, apunando que “todo el mundo tiene derecho a equivocarse, pero hoy el árbitro no tuvo su mejor día”, aludiendo a dos acciones en el área del Silva que para Luisito eran “claros penaltis”. Destacó que “la actitud del equipo fue buena, incluso después de que le marcasen el gol en contra, el equipo buscó el empate y la victoria, reponiéndose bien del golpe”. Evitó hablar del Fabril, el equipo que está presentando su candidatura al ascenso de forma más evidente. “Nosotros tenemos que ir a lo nuestro y nuestro objetivo era no despedirnos de la liga en los diez primeros partidos, y no lo hemos hecho”.